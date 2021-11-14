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İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika

İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

14.11.2021 18:26

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde bir dakika arayla 2 deprem kaydedildi. 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremler kaydedildi. Peş peşe yaşanan deprem panik yaratırken o anlar tır şoförlerinin kamerasına yansıdı.

Komşumuz İran, 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

DEPREM ANI KAMERADA

Peş peşe gelen iki deprem, İranlı tır şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dağın eteklerini toz bulutu kaplarken şoförlerin yanında bulunduğu tırlar ise sarsıntının etkisiyle şiddetle sallandı.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

HAT, SON YILLARDA OLDUKÇA AKTİF

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.

İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İran'da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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