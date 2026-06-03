İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran\'dan ABD\'ye Sert Tepki
03.06.2026 12:47
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İran, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları kınadı ve Kuveyt ile Bahreyn'i suçladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir haberleşme kulesine düzenlediği saldırıları kınadı. Açıklamada, saldırılar için topraklarını ve tesislerini açtığı belirtilen Kuveyt ve Bahreyn'in de eylemlerden doğrudan sorumlu olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir haberleşme kulesine yönelik saldırıları kınanarak, bu durumun 8 Nisan'da sağlanan ateşkes mutabakatının ihlali olduğu belirtildi. Söz konusu eylemlerin ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan güç kullanma yasağı ilkesinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

KUVEYT VE BAHREYN'E DOĞRUDAN SUÇLAMA

Bölge ülkelerinin toprak ve imkanlarının ABD tarafından kullanılmasının kınandığı açıklamada, saldırıların iki bölge ülkesinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Kuveyt ve Bahreyn yöneticilerinin dün geceki saldırgan eylemlerle ilgili doğrudan ve açık sorumluluğu bulunmaktadır" denildi.

Herhangi bir ülkenin kara, deniz ve hava sahasını veya topraklarındaki üsleri İran'a yönelik askeri saldırılar için kullandırmasının uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkesinin ihlali olduğu aktarılan açıklamada, bu durumun BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararı uyarınca İran'a karşı bir saldırı eylemi işlemekle eş değer sayılacağı ifade edildi.

'SALDIRILARIN KAYNAĞI HEDEF ALINABİLİR' UYARISI

İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanacağı vurgulanan açıklamada, "Cumhuriyetimiz, saldırıların çıkış noktasını ve kaynağını hedef almak da dahil olmak üzere, saldırgan eylemlere karşı koymak için tüm kapasitesini kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, yaşanan durumun olası sonuçlarından ABD ve İsrail ile onlara toprak ve tesis sağlayarak yardım eden tüm tarafların sorumlu tutulacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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