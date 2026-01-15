Kim bu adamlar? İran\'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protesto dalgasında can kaybı ve gözaltı sayısına ilişkin farklı rakamlar gündeme gelirken, sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler ülkede ve uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

GÖZALTI SAYISI 18 BİNİ AŞTI

Protestoların bilançosuna dair kesin ve tek bir resmi tablo bulunmazken, ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) gibi kaynaklar, protestoların başlangıcı olarak gösterilen 28 Aralık'tan bu yana ölü sayısının 2 bin 500'ün üzerine çıktığını, gözaltı sayısının da 18 bini aştığını öne sürüyor. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre de protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 586'ya yükselirken, tutuklu sayısı 18 binin üzerine çıktı.

TÜRBELERE SALDIRMAYA BAŞLADILAR

İran'dan geldiği belirtilen bazı görüntülerde, bir grup protestocunun türbe/ziyaretgah olarak aktarılan bir yapıya girdiği, içeride tahribatta bulunduğu ve yangın çıktığı görülüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından, söz konusu eylemlerin "kutsal mekanlara saygısızlık" olduğu gerekçesiyle tepki topladığı yorumları yapıldı.