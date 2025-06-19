İran\'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu ve İran'ın "Gerçek Vaat 3" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

İRAN'DAN 'KANAL 14' İÇİN TAHLİYE UYARISI

Son olarak İran, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu için tahliye uyarısı yayınladı. İran'ın devlet televizyonlarından Press TV'de yayınlanan tahliye uyarısında, Kanal 14'ün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun propaganda kanalı olduğu ve teröre destek veren bir merkez olarak bilindiği vurgulandı.

İSRAİL, İRAN'IN UYARISINA TAHRAN'A SALDIRARAK YANIT VERDİ

İran cephesinden gelen tahliye uyarısının ardından İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı. Başkent Tahran'da devreye giren hava savunma sistemleri, İsrail'in saldırılarını önlemeye çalışıyor.

İRAN, İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İran füzeleri yeniden Tel Aviv ve diğer kentleri hedef aldı. Pek çok kentte sirenler çalarken, halka sığınağa gidin çağrısı yapıldı.

NETANYAHU: YAPTIKLARIMIZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ise tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. Netanyahu, "Şu anda yaptıklarımız Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştirecek." dedi.

"BELİRLENEN PROGRAMIN İLERİSİNDEYİZ"

Netanyahu, İsrail basınına verdiği bir başka röportajda ise, "İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde." ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran'ın 'nükleer kapasiteye doğru hızla ilerlediğinin bariz olduğu bir dönemde' operasyona karar verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı, İran'a yönelik saldırıları, "Olağanüstü bir çalışma" diye nitelendirdi.

Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin İran'ın eksenini bozduğunu savunan Netanyahu, "İran'ın geriye neyi kaldı ki? Bu operasyon aylardır planlanıyordu" diye konuştu.

"FÜZE SİSTEMLERİNİN YARISINI İMHA ETTİK"

İsrail'in İran'ın füze sistemlerinin yarısından fazlasını imha ettiğini de ileri süren İNetanyahu, "Fırlatma rampalarına saldırıyoruz. Önemli olan ne kadar roketlerinin olduğu değil, ne kadar fırlatma rampalarının olduğu. Biz neredeyse hedefimize ulaşıyoruz. Rampalarının yarısından fazlasını yok ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

İRAN'DAN ASKERİ HEDEFLERE KAMİKAZE İHA SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

HASTANE VE BORSA BİNASI VURULDU

Sabah saatlerinde Arak Nükleer Tesisi'ni hedef alan İsrail'e misilleme yapan İran ordusu, ülkenin neredeyse her noktasını füzelerle vurdu. Saldırının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu duyuran İran ordusu, Soroka Hastanesi ve İsrail borsasını balistik füzelerle vurdu.

ASKERİ MERKEZLER HEDEFTE

Tel Aviv şehir merkezine isabet eden İran füzeleri, 'İsrail'in en güvenli bölgelerinin dahi tehdit altında olduğunu' gözler önüne serdi. Bu bölgelere ordu ve istihbarat merkezleri de dahil. Tel Aviv'in Ramat Hasharon bölgesinde konuşlu büyük bir ordu yerleşkesi olan Moshe Dayan Kampı'na isabet eden bir İran füzesi, başta istihbarat merkezi 'Unit 8200' olmak üzere İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat (AMAN) Karargahı, Askeri İstihbarat Okulu ile yerleşkede bulunan ve İsrail ordusuna subay ve kurmay yetiştiren diğer askeri okulların da açık hedef haline geldiğini gösterdi.

"10-12 GÜN YETECEK KADAR STOK KALDI"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a 'nükleer programını derhal durdurma' yönünde sert bir ültimatom verse de henüz doğrudan bir askeri müdahale kararı almadı. ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı belirsizliğini korurken, 'İsrail'in mevcut füze savunma kapasitesinin sadece 10 ila 12 gün daha yeteceği' iddia ediliyor. İsrail kaynakları bugüne dek '400 İran füzesinden yalnızca 35'inin hedefi vurduğunu ve yüzde 90'ın üzerinde bir başarı yakaladıklarını' iddia ederken mevcut durum, bir askeri başarıdan söz edebilmeyi zorlaştırıyor.

ESKİ BAKANIN EVİ ENKAZA DÖNDÜ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, bu sabah gerçekleşen İran saldırılarında İsrail Eski Çevre Bakanı Danny Naveh'in evine füze isabet etti. Televizyon, Naveh'in evinin alevler içinde yandığı ve kısa sürede büyük bir enkaza dönüştüğü anları yayınladı.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ: SALDIRILARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI EMRİNİ VERDİM

İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz, Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'daki 'stratejik hedeflere yönelik saldırıların yoğunlaştırılması' talimatını verdiklerini açıkladı.

ABD SENATOSU'NDA GİZLİ BRİFİNG DÜZENLENECEK

İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

Gizli oturumda; Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor. Gündemin odağında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail'le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran'ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: DİPLOMASİYE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı. İran'ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail'e misilleme yaptığını ve Tel Aviv'e "yardım ve yataklık" edenleri şu ana kadar hedef almadığını savunan Erakçi, şunları kaydetti: "Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır." Arakçi, 'ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını' belirterek, buna karşılık İsrail'in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde 'kritik görevi olmayan' bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyurulmuştu.

"TRUMP, SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI" İDDİASI

ABD merkezli The New York Times gazetesi, İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrılarına yakın zamanda yanıt verebileceğini yazdı. The Wall Street Journal gazetesi ise Trump'ın yardımcılarına İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ilettiğini aktardı. Trump'ın İran'ın nükleer programını terk edip etmeyeceğini görmek için nihai saldırı emrini vermediği belirtildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi. İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

PUTİN: İRAN TOPLUMU REJİM ETRAFINDA BİRLEŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve ABD Başkanı Trump ile İran konusunda temas halinde olduğunu söyledi. Putin, "İran toplumu, rejim etrafında birleşiyor" dedi. Buşehr nükleer tesisinde işçilerinin olduğunu ifade eden Putin, "İsrail ile güvenliklerinin garanti edilmesi konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu. Putin, "İran'ın nükleer çıkarları güvence altına alınabilir" dedi.

İRAN GENELİNDE İNTERNET KESİNTİSİ

İran genelinde topyekün internet kesintisi yaşandığını duyuruldu. İran İletişim Başkanlığı ise internet erişimine geçici olarak kısıtlama getirileceğini açıkladı.

İRAN'DAN YENİ BALİSTİK FÜZE OPERASYONU

İran'dan ateşlenen füzeler ile İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin devreye girmesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti semalarında görüntülendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam edeceğini açıkladı.

İSRAİL TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni saldırı başlattığını bildirdi.

ABD İLE İRAN GÖRÜŞTÜ İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana birkaç kez telefonda görüştü. Çatışmaları sona erdirmek üzere yapılan görüşmelerde Arakçi, İsrail saldırıları sona ermeden İran'ın müzakerelere dönmeyeceğini söyledi.