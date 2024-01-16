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İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Suriye'ye füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

İran devlet medyası, Devrim Muhafızları'nın IKBY ve Suriye'deki hedeflere füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda bir casus karargahı ve İran karşıtı terörist grupların bulunduğu bir yer vuruldu. ABD tesisleri etkilenmedi. ABD ve IKBY saldırıyı kınadı. Kürt yetkililer en az 4 sivilin öldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Suriye\'ye füze saldırısı düzenledi
16.01.2024 - 10:10,
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İran devlet medyası, Devrim Muhafızları’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki bazı hedeflere yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

IRNA haber ajansı, Devrim Muhafızları'nın IKBY’nin başkenti Erbil'de "bir casus karargâhını" ve Suriye'de de "İran karşıtı terörist grupların toplandığı bir yeri" vurduğunu aktardı.

Reuters’ın aktardığına göre Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Erbil’deki saldırıya ilişkin “ Mossad casusluk karargahlarından biri balistik füzelerle imha edildi" denildi.

Devrim Muhafızları, bu ay başında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen ve 80'den fazla kişinin ölümüne neden olan misilleme olarak Suriye'deki IŞİD mevzilerini de hedef aldıklarını açıkladı. İran'daki bu saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Patlamalar, Erbil'in yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda duyuldu. Amerikalı yetkililer hiçbir ABD tesisinin saldırılardan etkilenmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Erbil yakınlarındaki saldırıları "pervasızca" olarak nitelendirerek kınadı, ancak yetkililer hiçbir ABD tesisinin hedef alınmadığını ve ABD'li herhangi bir kayıp olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, “Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye isabet eden füzeleri takip ettik. Hiçbir ABD personeli ya da tesisi hedef alınmadı” dedi.

ABD’nin Irak’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Watson, durumu değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kürt yetkililer Erbil'e yönelik saldırılarda en az dört sivilin öldüğünü ve altı sivilin de yaralandığını açıkladı.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada "Kürt halkına karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirilen saldırı kınandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Irak güvenlik kaynakları, multimilyoner Kürt iş insanı Peşrev Dizayee ve ailesinin birkaç üyesinin de saldırıda ölenler arasında olduğunu söyledi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir yorum gelmedi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Suriye'ye füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

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