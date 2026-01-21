İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
Dünya

İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi
21.01.2026 23:37  Güncelleme: 00:27
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi
Ülkedeki protestolar nedeniyle ABD Başkanı Trump'ın sık sık, "Vururuz" tehdidinde bulunduğu İran, çarpıcı bir adım attı. İran, Rusya'nın da iznini alarak Sibirya'ya doğru 10 bin kilometre menzilli bir füze fırlatarak ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi. Füzenin New York ve Washington dahil olmak üzere ABD'nin doğu kıyısına ulaşma potansiyelinin olduğu belirtildi.

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle haftalarca süren protestoların ateşi düştü. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ateşi iyice körükledi. Trump, göstericilere müdahalesi tartışma konusu olan İran'ı defalarca vurmakla tehdit etti.

İRAN'DAN İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

İran'dan ise çarpıcı bir hareket geldi. İran, Rusya'nın da izin vermesiyle Sibirya'ya doğru 10 bin kilometre menzilli bir füze fırlattı. Bu Tahran'ın ilk kıtalararası balistik füze denemesi oldu. Füzenin New York ve Washington dahil olmak üzere ABD'nin doğu kıyısına ulaşma potansiyelinin olduğu kaydedildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

ABD Başkanı Trump, gösterilerle ilgili açıklamalarında, İran'ın göstericilere ateş açması halinde kendilerinin bu ülkeye askeri yöntemlerle cevap vereceği tehdidinde bulunmuştu.

Washington, New York, Sibirya, Güncel, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    İnşallah inşallah ?? 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
