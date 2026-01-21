İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle haftalarca süren protestoların ateşi düştü. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ateşi iyice körükledi. Trump, göstericilere müdahalesi tartışma konusu olan İran'ı defalarca vurmakla tehdit etti.

İRAN'DAN İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

İran'dan ise çarpıcı bir hareket geldi. İran, Rusya'nın da izin vermesiyle Sibirya'ya doğru 10 bin kilometre menzilli bir füze fırlattı. Bu Tahran'ın ilk kıtalararası balistik füze denemesi oldu. Füzenin New York ve Washington dahil olmak üzere ABD'nin doğu kıyısına ulaşma potansiyelinin olduğu kaydedildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

ABD Başkanı Trump, gösterilerle ilgili açıklamalarında, İran'ın göstericilere ateş açması halinde kendilerinin bu ülkeye askeri yöntemlerle cevap vereceği tehdidinde bulunmuştu.