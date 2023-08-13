İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Son Güncelleme: 13.08.2023 21:48

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda bir saldırgan yakalanırken diğer saldırgan kaçtı.

İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Cerağ Türbesi'ne iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler türbenin girişindeki sivillere rastgele ateş açarken, 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Şah Cerağ Türbesi'ne geçtiğimiz sene DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Fars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

TERÖRİSTLER RASTGELE ATEŞ AÇTI

Açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında iki saldırganın türbenin girişinde bulunan sivillere rastgele ateş açtıkları aktarılarak, saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi. Saldırının ardından türbenin dışarıdan girişlere kapatılarak, türbe etrafında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

DEAŞ'IN SALDIRISINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan 26 Ekim 2022'de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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