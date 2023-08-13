İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Cerağ Türbesi'ne iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler türbenin girişindeki sivillere rastgele ateş açarken, 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Şah Cerağ Türbesi'ne geçtiğimiz sene DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 2'si çocuk 15 kişi yaşamını yitirmişti.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Fars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

TERÖRİSTLER RASTGELE ATEŞ AÇTI

Açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında iki saldırganın türbenin girişinde bulunan sivillere rastgele ateş açtıkları aktarılarak, saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi. Saldırının ardından türbenin dışarıdan girişlere kapatılarak, türbe etrafında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

DEAŞ'IN SALDIRISINDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan 26 Ekim 2022'de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.