İran\'ın vurduğu Aramco\'da zararın boyutları ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekonomisinin temel taşı olan devlet petrol şirketi Aramco'nun Ras Tanura kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın insansız hava aracının (İHA) saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından çekilen yeni ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, tesisteki hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

Basra Körfezi kıyısındaki tesis, dünyanın en stratejik ham petrol ihracat merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uydu görüntülerinde bazı depolama tanklarının çevresinde belirgin deformasyonlar, yanık izleri ve yapısal çöküntüler dikkat çekiyor. Hasarın, tesisin üretim ve ihracat kapasitesini önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜLER HASARIN BOYUTUNU NETLEŞTİRİYOR

Görüntülerde, saldırı sonrası alanın geniş çaplı tahribata uğradığı, bazı tankların yapısal olarak zarar gördüğü ve çevresel izlerin net şekilde ortaya çıktığı görülüyor.

Analistler, Ras Tanura'daki bu tür bir hasarın hem Suudi Arabistan'ın günlük üretim kapasitesini düşürebileceğini hem de küresel petrol piyasalarında arz endişesini artırabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Suudi yetkililer ve Saudi Aramco tarafından hasarın üretim ve sevkiyata etkisiyle ilgili resmi bir değerlendirme henüz yapılmadı. Üst düzey kaynaklar, teknik ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü aktarıyor.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK RAFİNERİLERİ ARASINDA

Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.