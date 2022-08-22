İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü - Son Dakika
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İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü

22.08.2022 10:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la Özbekistan'da üçlü görüşme gerçekleştirebileceği iddia edildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Putin'in iki lideri Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet ettiği ve iki liderin bu davete sıcak baktığını öne sürdü.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme söylentileri gündemde yerini korurken, İran basınından üçlü zirve iddiası geldi.

İRAN BASININDAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME İDDİASI

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

PUTİN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Sözcü'nün haberine göre Putin, Erdoğan ve Esad'ı, ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet etti. Tasnim'de yayımlanan haberde, Putin, Erdoğan ve Esad arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilebileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Liderler bazında bir görüşme olabilir mi?" sorusuna "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" yanıtını vermişti.

"BİZİM ESED'İ YENMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK Kİ"

Ukrayna dönüşü (19 Ağustos) uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ise dış politikadaki 'normalleşme' adımlarına ilişkin, "Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın" demişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" diyen Erdoğan, Mısır'la ilişkinler hakkında da "Mısır'la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü - Son Dakika
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