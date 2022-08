İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü

NE OLMUŞTU?

İktidarın değişim sinyalleri verdiği Suriye politikasına ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Liderler bazında bir görüşme olabilir mi?" sorusuna "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" yanıtını vermişti.

"BİZİM ESED'İ YENMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK Kİ"

Ukrayna dönüşü (19 Ağustos) uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ise dış politikadaki 'normalleşme' adımlarına ilişkin, "Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın" demişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki" diyen Erdoğan, Mısır'la ilişkinler hakkında da "Mısır'la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım" ifadelerini kullanmıştı.