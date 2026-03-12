İran\'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney\'den ilk açıklama

ABD- İsrail saldırısında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney halka sesleniş konuşması yaptı. Sesli mesaj yayınlayan Mücteba Hamaney'in intikam yemini etti.

KIZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI İÇİN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Şehitlerinizin kanının intikamından, özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI KALACAK"

Mücteba Hameney ayrıca, "Komşularla dostluğa inanıyoruz, yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldırılacak. Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Halkına çağrı yapan Hamaney, "Allah bizi koruyacaktır. Liderler halkının desteğini almadan başarılı olamaz, hepimiz Allah'a sığınmalıyız. Toplumumuzdaki herkes bunu çok net bir biçimde anlıyor. Fikir ayrılıklarımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bütün anlaşmazlıklarımızı geride bırakmamız ve İran halkının gücünü bir araya getirerek bu savaş içerisinde sosyal, kültürel açıdan tam bir beraberlik içinde olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TAZMİNAT TALEP EDECEĞİZ VERMEZLERSE EL KOYACAĞIZ"

Savaş sonrası tazminat talep edeceklerini söyleyen Hamaney, "Düşmandan tazminat talep edeceğiz ve eğer reddederse, belirlediğimiz miktarda malına el koyacağız; bu da mümkün değilse, aynı miktarda malını imha edeceğiz." dedi.

BABASIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Babasıyla ilgili de konuşan Nücteba Hamaney, "Şehadetinden sonra mübarek naaşını ziyaret etme şerefine nail oldum; gördüğüm şey bir metanet dağıydı ve duydum ki sağlam elini yumruk yapmıştı." dedi.

"KAHRAMAN SAVAŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Hameney sözlerine şöyle devam etti:

"Cesur savaşçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine ülkemizin saldırı ve baskıyla karşı karşıyayken ülkemizi bölmelerine engel olmaya çalışan kahraman savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Düşmanların yaptıklarından pişman olmanız gerekiyor."

"IRAK VE YEMEN BİZE YARDIM ETMEK İSTİYOR"

"Irak halkı da bize yardımcı olmak istiyor, aynı şekilde Yemen de. Yaralananların, sevdiklerini kaybedenlerin, herhangi bir şekilde acı çekenlere seslenmek istiyorum. Tüm geçmişteki tecrübelerime dayanarak babamın da aralarında olduğu şehitlerimizin öğretilerine dayanarak, eşim ve kız kardeşim de herkese yardım etmek konusunda sonsuz bir bağlılık içerisindeydiler ve tüm bu şehitlerimizin hepsi daha iyi bir yerdeler. Önceki şehitlerimizle aynı yoldan yürüyorlar. Bize yüce Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için gerekirse canımızı feda etmemiz gerekiyor.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin akıtılan kanlarının hepsini intikamını alacağız. Sadece dini liderin değil, şehit olan tüm İranlı vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız. İranlıların kanı çok kıymetlidir ama en önemlisi kadınların ve çocukların kanı çok önemlidir. Bu sebeple düşmanların Minab okulunda işlemiz olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir.



