İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran\'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney\'den ilk açıklama
12.03.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail saldırısında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney sesli mesaj paylaştı. Hamaney, "Allah bizi koruyacaktır, bölme girişimlerini önledik. Tüm Müslüman ülkelere teşekkür etmek istiyorum. ABD üslerini hedef almaya devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail saldırısında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra İran'da dini liderliğe seçilen Mücteba Hamaney halka sesleniş konuşması yaptı. Sesli mesaj yayınlayan Mücteba Hamaney'in intikam yemini etti.

KIZ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI İÇİN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Şehitlerinizin kanının intikamından, özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI KALACAK"

Mücteba Hameney ayrıca, "Komşularla dostluğa inanıyoruz, yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldırılacak. Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Halkına çağrı yapan Hamaney, "Allah bizi koruyacaktır. Liderler halkının desteğini almadan başarılı olamaz, hepimiz Allah'a sığınmalıyız. Toplumumuzdaki herkes bunu çok net bir biçimde anlıyor. Fikir ayrılıklarımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bütün anlaşmazlıklarımızı geride bırakmamız ve İran halkının gücünü bir araya getirerek bu savaş içerisinde sosyal, kültürel açıdan tam bir beraberlik içinde olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TAZMİNAT TALEP EDECEĞİZ VERMEZLERSE EL KOYACAĞIZ"

Savaş sonrası tazminat talep edeceklerini söyleyen Hamaney, "Düşmandan tazminat talep edeceğiz ve eğer reddederse, belirlediğimiz miktarda malına el koyacağız; bu da mümkün değilse, aynı miktarda malını imha edeceğiz." dedi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

BABASIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Babasıyla ilgili de konuşan Nücteba Hamaney, "Şehadetinden sonra mübarek naaşını ziyaret etme şerefine nail oldum; gördüğüm şey bir metanet dağıydı ve duydum ki sağlam elini yumruk yapmıştı." dedi.

"KAHRAMAN SAVAŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Hameney sözlerine şöyle devam etti:

"Cesur savaşçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine ülkemizin saldırı ve baskıyla karşı karşıyayken ülkemizi bölmelerine engel olmaya çalışan kahraman savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Düşmanların yaptıklarından pişman olmanız gerekiyor."

"IRAK VE YEMEN BİZE YARDIM ETMEK İSTİYOR"

"Irak halkı da bize yardımcı olmak istiyor, aynı şekilde Yemen de. Yaralananların, sevdiklerini kaybedenlerin, herhangi bir şekilde acı çekenlere seslenmek istiyorum. Tüm geçmişteki tecrübelerime dayanarak babamın da aralarında olduğu şehitlerimizin öğretilerine dayanarak, eşim ve kız kardeşim de herkese yardım etmek konusunda sonsuz bir bağlılık içerisindeydiler ve tüm bu şehitlerimizin hepsi daha iyi bir yerdeler. Önceki şehitlerimizle aynı yoldan yürüyorlar. Bize yüce Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için gerekirse canımızı feda etmemiz gerekiyor.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin akıtılan kanlarının hepsini intikamını alacağız. Sadece dini liderin değil, şehit olan tüm İranlı vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız. İranlıların kanı çok kıymetlidir ama en önemlisi kadınların ve çocukların kanı çok önemlidir. Bu sebeple düşmanların Minab okulunda işlemiz olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir.


Ayetullah Ali Hamaney, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:43
Kante’nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
16:19
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor
Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:12:42. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.