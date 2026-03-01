İran\'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkede intikam ve direnişin simgesi olarak bilinen kırmızı bayrak, Kum kentindeki Camkeran Camii'nin kubbesine asıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Şii inancında özel bir yere sahip olan caminin kubbesinde kırmızı bayrağın dalgalandığı görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"DÖKÜLEN KANIN HESABI SORULACAK" MESAJI

Kırmızı bayrak, İran'da ve Şii geleneğinde "intikam" ve "haksız yere dökülen kanın hesabının sorulacağı" mesajı olarak yorumlanıyor. Bu sembol, özellikle kritik dönemlerde güçlü bir dini ve siyasi mesaj olarak kullanılıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.