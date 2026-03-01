İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek - Son Dakika
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
01.03.2026 13:25  Güncelleme: 14:13
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da sembolik bir adım atıldı; "intikam" ve "direniş" mesajı olarak yorumlanan kırmızı bayrak Camkeran Camii'nin kubbesine asıldı.

ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkede intikam ve direnişin simgesi olarak bilinen kırmızı bayrak, Kum kentindeki Camkeran Camii'nin kubbesine asıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Şii inancında özel bir yere sahip olan caminin kubbesinde kırmızı bayrağın dalgalandığı görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti

"DÖKÜLEN KANIN HESABI SORULACAK" MESAJI

Kırmızı bayrak, İran'da ve Şii geleneğinde "intikam" ve "haksız yere dökülen kanın hesabının sorulacağı" mesajı olarak yorumlanıyor. Bu sembol, özellikle kritik dönemlerde güçlü bir dini ve siyasi mesaj olarak kullanılıyor.

İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran, intikam işareti olarak Jamkaran Camisi Kubbesine kırmız bayrak dikti
Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Zaman laf değil icraat zamanı ne yapacaksınız görecez bakalım 0 0 Yanıtla
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
