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İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak - Son Dakika

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:19

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Erivani yaptığı açıklamada, ''İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir.'' dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said Erivani, açıklamalarda bulundu.

"DİRENİŞ KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜÇTEDİR"

Erivani, İsrail'in doğrudan İran'ı hedef almaması halinde Tahran'ın çatışmalara müdahil olmayacağını belirterek, "İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın BM aracılığı ile İsrail ve ABD'ye mesaj gönderdiği öne sürülmüş, mesajda İran yönetiminin "Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi durumunda müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirildiği iddia edilmişti.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak - Son Dakika
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