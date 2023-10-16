İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said Erivani: İran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına müdahil olmayacak

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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said Erivani, açıklamalarda bulundu.

"DİRENİŞ KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜÇTEDİR"

Erivani, İsrail'in doğrudan İran'ı hedef almaması halinde Tahran'ın çatışmalara müdahil olmayacağını belirterek, "İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir." dedi.