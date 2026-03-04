İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu

Haberin Videosunu İzleyin
İran savaşı devam ederken ABD\'den Ekvador\'da uyuşturucu operasyonu
04.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran savaşı devam ederken ABD\'den Ekvador\'da uyuşturucu operasyonu
Haber Videosu

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldığı savaş devam ederken, Washington yönetimi Latin Amerika'da da askeri faaliyetlerini sürdürdü. ABD ve Ekvador güçleri uyuşturucu kartellerine karşı ortak bir operasyon düzenlerken, ABD ordusu istihbarat, danışmanlık ve planlama desteği sağladı; sahadaki kara ve hava operasyonlarını ise Ekvador güvenlik güçleri gerçekleştirdi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldığı savaş sürerken Washington yönetimi bu kez Latin Amerika'da yürütülen bir askeri operasyonda rol aldı. ABD ve Ekvador güçleri, ülkede faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

EKVADOR GÜÇLERİ KARA OPERASYONLARINI YÜRÜTTÜ

Operasyonda ABD ordusu sahada doğrudan çatışmaya katılmazken, askeri danışmanlık, istihbarat ve operasyon planlaması desteği sağladı. Ekvador güvenlik güçleri ise kara ve hava operasyonlarını fiilen yürüterek kartellere ait hedeflere yönelik baskınlar düzenledi.

ÜLKEDE GÜVENLİK KRİZİ YAŞANIYOR

Ekvador hükümeti, operasyonun ülke genelinde etkisini artıran uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ağlarını zayıflatmayı amaçladığını açıkladı. Son yıllarda kartellerin artan şiddeti nedeniyle Ekvador'da güvenlik krizi yaşanıyor.

İRAN SAVAŞI SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Uzmanlar, ABD'nin İran'la yaşanan savaş süreci devam ederken Latin Amerika'daki güvenlik operasyonlarına destek vermesinin Washington'ın küresel askeri ve istihbarat faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürdüğünü gösterdiğini belirtiyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bu adam neden kovuldu Kimse anlam veremiyor Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:48
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçtı Kulüpten açıklama var
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:28:37. #.0.5#
SON DAKİKA: İran savaşı devam ederken ABD'den Ekvador'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.