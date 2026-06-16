İran Takımının Zorunlu Ayrılığı - Son Dakika
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İran Takımının Zorunlu Ayrılığı

16.06.2026 10:33
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İran teknik direktörü Galenoyi, ABD'den erken ayrılmalarının takımın hazırlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - İran Futbol Takımı Teknik Direktörü Emir Galenoyi, Yeni Zelanda ile oynanan Dünya Kupası maçının ardından takımın ABD'den planlanandan erken ayrılmak zorunda bırakıldığını, toparlanma sürecine fırsat tanınmadığını belirtti. Galenoyi, vize sorunları ve yoğun güvenlik önlemlerinin takımın hazırlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

İran, pazartesi gecesi Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldığı ilk karşılaşmasının ardından, kamp yaptığı Meksika'nın Tijuana kentine dönmek üzere ABD'den ayrıldı. Bu kararın kim tarafından alındığını açıklamayan Galenoyi, "İyileşmemiz için bize zaman bile tanımadılar" dedi. Galenoyi, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçtan sonra bize, 'Hemen ayrılmalısınız' dediler. Oyuncuların toparlanması için zamana ihtiyacımız var ancak uçağa binip Tijuana'daki kampımıza dönmemiz istendi. Bu durum bizi gerçekten zorluyor" ifadelerini kullandı.

İRAN, GRUP AŞAMASINDA MAÇLARININ ABD DIŞINA TAŞINMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlık sürecinde de aksaklıklar yaşandı. İran, FIFA'nın grup aşamasındaki üç maçının ABD dışına taşınması yönündeki talebini reddetmişti.

Takım kaptanı Mehdi Taremi de önceki gün Tijuana'dan Los Angeles bölgesine normalde kısa sürecek yolculuğun, güvenlik kontrolleri nedeniyle yaklaşık beş saat sürdüğünü söyledi.

Teknik direktör Galenoyi ise, "Dürüst olmak gerekirse neden geri gönderildiğimizi bilmiyoruz. Bence bu çok garip. Sanki planlamamızı başkaları yapıyor. Bizim adımıza kararlar başka yerlerde alınıyor" dedi.

FIFA'YA DESTEK ÇAĞRISI

Galenoyi, takımın maçtan iki gün önce Los Angeles'a gelmesi ve karşılaşmanın ardından bir gece daha kalarak ertesi gün dönmesi gerektiğini söyledi. Galenoyi ve Taremi, İran Futbol Federasyonu Başkanı'nın yanı sıra teknik ekip ve medya görevlileri dahil birçok önemli ismin ABD vizesi alamadığını belirterek, bunun hazırlıkları zorlaştırdığını dile getirdi.

Taremi, "Şu anda Los Angeles'tan ayrılmak zorundayız ve bu bizim için iyi değil. Bence FIFA'nın bize bundan daha fazla yardımcı olması gerekiyor. Aslında her şey bizim için bir felaket gibi" dedi.

OYUNCULARDA KRAMP ŞİKAYETLERİ

Ghalenoyi, ılıman hava koşullarında oynanan karşılaşmada bazı oyuncuların kramp şikayetlerinin olduğunu belirterek, bunu yetersiz hazırlık sürecine bağladı. "Maçtan önce de seyahat nedeniyle uyum sağlayacak zamanımız olmadığını söylemiştim" diyen İranlı Teknik Direktör, "Birçok oyuncumuzda kramp oluştu. Bu nedenle oyuncu değişiklikleri yaptık. Teknik nedenlerle değil, sakatlık ve kramplar nedeniyle değişikliğe gittik" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların sağlık durumunun teknik ekip tarafından değerlendirileceğini belirten Galenoyi, "Gelişimizi geciktirmeleri ve toparlanmamıza fırsat vermeden bizi erken dönmeye zorlamaları durumu daha da zorlaştırıyor" diye konuştu.

TARAFTARDAN İRAN'A GÜÇLÜ DESTEK

İran, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında FIFA sıralamasında kendisinden 65 basamak aşağıda yer alan Yeni Zelanda karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, İran diasporasının yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük ilgi gördü. Maç başladıktan sonra tribünlerin büyük bölümü İran Milli Takımı'na destek verdi. Taremi, "90 dakika boyunca inanılmaz bir atmosfer vardı. Kendimizi evimizde gibi hissettik" dedi.

İran, grup aşamasındaki diğer maçlarında pazar günü Belçika takımı ile Inglewood'da, gelecek hafta ise Mısır ile Seattle'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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