Hamaney için Kum'da cenaze töreni - Son Dakika
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Hamaney için Kum'da cenaze töreni

Hamaney için Kum\'da cenaze töreni
06.07.2026 09:54  Güncelleme: 09:55
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski lideri Ali Hamaney’in cenaze töreni önce Tahran’da, ardından yarın Kum’da yapılacak. Sonra Irak’a götürülerek Necef ve Kerbela’da tören düzenlenecek; 9 Temmuz’da Meşhed’de İmam Rıza Türbesi’ne defnedilecek.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için yarın Kum kentinde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandığı bildirildi. Hamaney'in naaşı, Tahran'daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum'da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak'a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek. Hamaney'in naaşı, Irak'taki törenin ardından İran'ın Meşhed kentine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada düzenlenecek. Daha sonra Hamaney'in naaşı, İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Ali Hamaney, Politika, Meşhed, Tahran, İsrail, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney için Kum'da cenaze töreni - Son Dakika

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