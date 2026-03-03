Trump\'ın "İran cezası" kestiği İspanya\'dan ilk tepki geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğine dair açıklamasının ardından İspanya cephesinden ilk açıklama geldi.

İSTEDİKLERİ TEK BİR ŞEY VAR: ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI

İspanya hükümet kaynaklarından ulusal basına yapılan açıklamada, "İspanya, ABD de dahil olmak üzere dünya çapında 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağıdır ve uzun süredir karşılıklı yarar sağlayan bir ticaret ilişkisi sürdürüyoruz. ABD yönetimi ikili ilişkileri gözden geçirmek istiyorsa, bunu özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı duyarak yapmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Hükümet kaynakları ayrıca ABD Başkanı Trump'a "İspanya'nın NATO'nun kilit bir üyesi" ve "AB içinde önemli bir ihracat gücü" olduğunu da hatırlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve hükümet üyeleri

TRUMP "İSPANYA İLE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESME EMRİ" VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İSPANYA İLİŞKİLERİ UZUN SÜREDİR OLUMSUZ SEYİR EDİYOR

ABD ile İspanya hükümetleri arasındaki ikili ilişkiler Trump'ın Kasım 2024'te ikinci kez başkan seçildiği günden bu yana olumsuz seyir ediyor. Özellikle İspanya'nın Filistin'e desteğini öne çıkarması ABD-İspanya ilişkileri daha büyük yara alırken, bu durum ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri operasyonunda da kendisini göstermişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarda Moron de la Frontera ve Rota üslerindeki ABD birliklerinin katılımına izin vermeyen ve ABD uçaklarının bu üsten ayrılmasına neden olan İspanya hükümeti, sürekli olarak "uluslararası hukuka saygı ve diyalog" çağrıları yaptı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugünkü açıklamasında "Orta Doğu'da birbirimizle ilişki kurmanın ve güç dengesi kurmanın doğal yolu olarak savaşa razı olamayız. Şiddet asla barış, demokrasi, istikrar getirmez, kaos ve daha fazla istikrarsızlık getirir." derken, "haksız" olarak tanımladığı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "ne BM Sözleşmesine ne de çok taraflılığa" uygun olduğunu vurgulamıştı.

Albares, askeri üslerin ABD ordusunun kullanmasına izin verilmemesini ise "Bu İspanya'nın egemenliği ile ilgili bir konudur. Şaşırılacak ya da garipsenecek bir durum yoktur. O yüzden bunun karşılığı olacak diye bir durum da olamaz." değerlendirmesini yapmıştı.