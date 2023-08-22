İsrail askerleri Filistinli sivili başından vurdu - Son Dakika

İsrail askerleri Filistinli sivili başından vurdu

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:27

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivili başından vurduğu görüntüler gündeme oturdu. İsrail güçleri, baskına karşı ayaklanan Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Olaylar sırasında 8 kişi gerçek mermiyle yaralandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Filistinli sivilin başından kasten hedef alınması tepki çekti. Ağır yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı. İsrail Ordu Sözcülüğü konuyu araştırdıklarını açıkladı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivili başından vurdu. O anlara ilişkin görüntüler kan dondurdu.

8 KİŞİ YARALANDI

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, baskına karşı ayaklanan Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. İsrail askerleri, çıkan olaylarda 8 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

BAŞINDAN VURDULAR

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir grup Filistinlinin, yaralıların taşınması sırasında ilk yardım ekiplerine yardım etmeye çalıştığı görülüyor. O anlarda bir Filistinli sivil, yaralılara müdahale eden gruba yardım için koşarken İsrail askerleri tarafından başından vurularak aniden yere yığılıyor.

AĞIR YARALI

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Filistinli kişinin, sivil ve silahsız olması ve bölgede silahlı bir çatışma ortamı bulunmamasına rağmen başından kasten hedef alınması dikkati çekti. Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı. AA muhabirinin Filistinli sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Amid el-Cagub adlı 34 yaşındaki Filistinli, hastanede ameliyata alındı. İki saat sonra ameliyattan çıkan Cagub'un kanamasının durdurulduğu ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜLÜĞÜ: KONUYU ARAŞTIRIYORUZ

İsrail Ordu Sözcülüğü "araştırıyoruz" açıklamasında bulundu. Ordu Sözcülüğünden Binbaşı Ella Waweya, "Ordu bu tür konuları genellikle sonuna kadar araştırır. Araştırma sonucu duyurulacaktır." ifadelerini kullandı. Batı Şeria'nın Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin ölmüştü. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ordu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri Filistinli sivili başından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Filistinli sivili başından vurdu - Son Dakika
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