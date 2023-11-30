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İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu - Son Dakika

İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu

Görüntüler, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerini tahliye ettikten sonra yataklarında terk edilen prematüre bebeklerin çürüyen bedenlerini gösteriyor. İnsan Hakları Kuruluşları uluslararası soruşturma talep ediyor

30.11.2023 - 13:52,  Güncelleme: 14:20
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Gazze Şehri hastanesinde çekilen görüntülerde 'İsrail güçlerinin sağlık görevlilerini tahliye etmesinden sonra yataklarında ölüme terk edilen prematüre bebeklerin çürüyen bedenlerini gösteren video yayınlandı.

Görüntülerin yayınlanmasından sonra İnsan Hakları Kuruluşları, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Bir insan hakları örgütü, Gazze'deki El Nasr Hastanesi'nde personelin IDF tarafından zorla tahliye edilmesinin ardından neden beş Filistinli çocuğun ölüme terkedildiğini söyledi.

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Al-Nasr Hastanesi'nin yenidoğan bölümünde 'beş ölü ve çürümüş durumdaki bebeğin bulunduğunu doğruladığını söyledi.

Eski BM özel raportörü Richard Falk'ın başkanlığını yaptığı insan hakları gözlemcisi, İsrail askerleri hastaneyi ablukaya aldıktan sonra hastane çalışanlarını zorla tahliye ettiğini, bu nedenle bebeklerin ölüme terk edildiğini söyledi.

İlk kez Arapça yayın yapan haber kanalı Al Mashhad tarafından paylaşılan mide bulandırıcı ancak ağır sansürlenen görüntülerde, bebek çocuk cesetleri olduğu iddia edilen şeylerle dolu beş yatak görülüyor.

Sağlık izleme cihazları da dahil olmak üzere hastane ekipmanları uzun süredir hizmet dışı görünüyor, odanın kendisi ise terk edilmiş durumda görünüyor.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsü de iddiaları destekleyerek bunların 'erken doğan bebekler olduğunu söyledi.

Sözcü, İsrail askerlerinin Salı gecesi çocukların bulunduğu koğuşa erişimi engellediğini iddia etti.

Hastanenin müdürü Dr. Mustafa Al-Kahlot daha önce CNN'e yardım için birçok uluslararası kuruluşa çağrıda bulunduğunu ancakherhangi bir yanıt alamadığını söyledi.

Dr. Al-Kahlot, üç hafta önce hastanenin İsrail askerleri tarafından iki kez saldırıya uğradığını, saldırılardan sonra tesislerin kullanılamaz hale geldiğini ve bir çok bebeğin oksijen yetersizliğinden öldüğünü söyledi.

İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu
İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin zorla tahliye ettiği El-Nasr hastanesinde beş bebeğim çürüyen cesedi bulundu - Son Dakika
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