İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres\'i Ülkesine Almıyor

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İsrail Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'de "istenmeyen kişi" olduğunu ve ülkeye girişinin yasaklandığını söyledi.

Bakan Israel Katz, kararının Guterres'in İran'ın Salı günü İsrail'e düzenlediği füze saldırısını "kesin suretle kınamamasına" bir tepki olduğunu söyledi.

Katz, BM şefini "İsrail karşıtı" olmakla ve "teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek vermekle" suçluyor.

"Guterres, gelecek nesiller için BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacak."

Guterres Salı günü, " Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanarak genişlemesini" kınamış ve ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail- Lübnan sınırında son durum ne?

İsrail, Salı sabahı Lübnan'a "sınırlı" bir kara harekatı başlattığını duyurmuştu.

Gece İran'dan İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Çarşamba sabahı yoğun bir şekilde başladı.

İsrail ordusu ve Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde kara çatışması yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki "sınırlı" kara operasyonuna "ek güçlerin" katılacağını söyledi.

Hizbullah, Çarşamba günü Lübnan sınırında İsrail'in kara saldırısını püskürttüklerini açıkladı. İsrail buna yorum yapmadı.

İsrail ordusu, dün yayımladığı tahliye emirlerine ek olarak, Lübnan'ın güneyindeki yaklaşık 25 köyde yaşayan insanlar için yeni tahliye emirleri yayımladı.

İsrail medyasında Çarşamba sabahı Lübnan'dan İsrail'e 100 kadar roket atıldığı bildirildi.

İsrail hava kuvvetleri, Beyrut'un güney banliyölerindeki Hizbullah hedeflerini vurmaya gece boyunca devam etti.

Lübnanlı bir politikacı, tekrarlanan bombardımanları "travmatik" olarak nitelendirdi.

Lübnan'ın devlet haber ajansı, İsrail'in sabah erken saatlerde İsrail sınırına yakın Debel köyüne düzenlediği hava saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in daha kuzeyde, Batı Bekaa'daki bir kasabayı hedef alan hava saldırısında da bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ayrıca Lübnan sivil savunması, dün gece yerel saatle 20.00'den bu yana Beyrut'un güney banliyölerinde dört kişinin öldüğünü ve neredeyse 40 yaralının kurtardığını söylüyor.

Hizbullah sözcüsü, Çarşamba günü Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmaların "savaşın ilk turunun" bir parçası olduğunu söyledi.

Reuters ve NBC'nin aktardığına göre Hizbullah'tan Muhammed Afif gazetecilere, "Güçlerimiz düşmanla yüzleşmeye ve direnmeye tamamen hazır" dedi.

Afif, İsrail ordusuyla çatışmaya yetecek kadar silahlanmış olduklarını ekledi.