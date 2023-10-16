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İsrail: Hizbullah ikinci cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz - Son Dakika

İsrail: Hizbullah ikinci cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:03

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Lübnan Hizbullah'ının mevzilerini vurduğunu ve 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Yaşanan gelişme ''Savaşta ikinci cephe mi açılıyor?'' sorusunu akıllara getirirken, İsrail, Hizbullah'ın savaş başlatması halinde Lübnan'ı yok edeceğini iddia etti.

7 Ekim sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 10 gündür bomba yağdırıyor. Bölgede gerilim gitgide tırmanırken, Lübnan Hizbullah'ı da İsrail topraklarını hedef alarak mevzideki 1 askeri öldürdü. Gelişme savaşta ikinci cephenin açılacağı iddialarını da beraberinde getirirken, İsrail'den ültimatom gibi bir uyarı geldi. Lübnan'ı Hizbullah konusunda uyaran İsrail, ikinci bir cephede savaş başlatılması durumunda ülkeyi yok etmekle tehdit etti.

GAZZE'YE KARADAN VE HAVADAN BOMBA YAĞIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail Savuma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgeye karadan ve havadan bomba yağdırıyor.

İsrail'den kan donduran tehdit: Hizbullah ikinci bir cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz

SAVAŞTA İKİNCİ CEPHE Mİ AÇILACAK?

Gazze'deki insani durum her geçen dakika kötüleşirken İsrail'den gelen açıklama "Savaşta ikinci cephe mi açılacak?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. İsrail, Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde atacağı adımları açıkladı.

İsrail'den kan donduran tehdit: Hizbullah ikinci bir cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT: ÜLKEYİ YOK EDERİZ

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Hizbullah'ı ikinci bir cephede savaş başlatmaması konusunda uyardı ve eğer başlatırsa 'Lübnan'ı yok etmekle' tehdit etti. IDF sözcüsü Yarbay Peter Lerner, "Son birkaç günde Hizbullah'la sınırda birçok çatışma yaşadık" dedi ve Hizbullah'ı savaş eşiğini geçme konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İsrail'den kan donduran tehdit: Hizbullah ikinci bir cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz

HİZBULLAH GÜÇLERİNE UYARI GELDİ

General Daniel Hagari ise, güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerini, saldırmaya devam etmeleri halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı. Hagari, "Hizbullah, Gazze'deki savaşında İsrail'e meydan okumak için Kuzey sınırında gerilimi tırmandırıyor ve bunu İran'ın desteği ve talimatıyla yapıyor, Lübnan'ı ve vatandaşlarını tehlikeye atıyor" dedi.

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Son Dakika Dünya İsrail: Hizbullah ikinci cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail: Hizbullah ikinci cephede savaş başlatırsa Lübnan'ı yok ederiz - Son Dakika
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