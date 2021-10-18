Üye Girişi
İsrail'den koronaya savaş! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor - Son Dakika

İsrail'den koronaya savaş! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor

18.10.2021 16:08

Koronavirüs aşılama ciddi bir başarı sağlayan İsrail, 3. dozu zorunlu kılacağını açıklamıştı. Hükümet, koronavirüs ile mücadele planının bir parçası olan Yeşil Geçiş kısıtlamalarını devreye soktu. Dünya genelinde ilk kez devreye sokulan bu kısıtlamalar kapsamında üçüncü doz aşısını yaptırmayanların halka açık alanlara girmesi sınırlandırıldı.

İsrail hükümetinin koronavirüs ile mücadele planının bir parçası olan Yeşil Geçiş, iki haftadan fazla bir süre ertelendikten sonra Pazar günü yürürlüğe girdi. Yeni yönergeye göre bir kişinin tam aşılı sayılması ve Yeşil Geçiş almaya hak kazanması için üçüncü doz aşı yaptırması gerekecek. Kısa süre önce hastalıktan kurtulanlar da bu haktan yararlanacak.

YEŞİL GEÇİŞ UYGULAMASI NEDİR?

Yeşil Geçiş; restoranlar, kafeler, barlar, kültürel ve sportif etkinlikler, sinemalar, düğün merasimlerinin yapıldığı mekanlar, spor salonları, konferans salonları ve oteller dahil olmak üzere çeşitli mekanlara giriş hakkı tanıyan, altı ay geçerli bir barkoddur. Söz konusu mekanlar, yeni kurallara uymak için artık giriş izni vermeden önce karekodları taramakla yükümlü.

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 2 HAFTA ERTELENMİŞTİ

Yeşil Geçiş'in uygulanmasının 3 Ekim'de başlaması gerekiyordu ancak İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamaya göre "teknik sorunlar" nedeniyle ertelendi.

KORONAVİRÜS SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yeni adım, İsrail'de yeni enfeksiyonlar ve ağır hasta sayısında keskin düşüş yaşanmasıyla geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yayınladığı verilere göre, Eylül ayı başından beri ülkede günlük vaka sayısı yaklaşık yüzde 80 azaldı. Ağustos ayı sonunda 766 ile zirveye çıkan ağır vaka sayısı, Pazar günü 388'e düştü.

''DÖRDÜNCÜ DALGAYI YENDİK''

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Pazar günü haftalık bakanlar kurulu toplantısında, "İhtiyatı elden bırakmadan dördüncü dalgayı yendiğimizi söyleyebiliriz" dedi. Ancak Bennett, Delta varyantının hızla yayılmasının neden olduğu halihazırdaki salgının henüz bitmediği konusunda uyardı. Bennett, "Ayağımızı gazdan çekmiyoruz ve maskeleri de çıkarmıyoruz... Tam aşı ve test stoklarına ihtimam göstermeye devam ediyoruz" dedi.

YENİ SENARYO: OMEGA

Başbakan Bennett, İsrail hükümetinin olası başka bir koronavirüs dalgasına hazırlandığını da kaydetti ve "Yeni bir varyantın kod adı olan Omega senaryosuna karşı altyapıyı hazırlıyoruz ve elbette kışa, grip ile koronavirüsün bir kombinasyonuna hazırlanıyoruz" dedi.

Yeşil Geçiş İsrail'de insanları üçüncü doz aşı olmaya teşvik etmek için bir araç olarak görülüyor. Hükümet mevcut dördüncü dalga ile mücadele stratejisini geniş kapsamlı aşılamanın yaygınlaştırılmasına dayandırdı.

Resmi rakamlara göre şimdiye kadar 9,3 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 41'i üçüncü doz aşı oldu.

İsrail'den koronaya savaş! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor

Hükümet, İsrail, Düğün, Pazar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya İsrail'den koronaya savaş! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı 17:15 Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı 17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:16 Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
17:15 Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı
17:00 Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı         
17:16
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz         
17:04
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı         
10:59
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den koronaya savaş! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement