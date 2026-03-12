İsrail\'den Lübnan\'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Sur kentine bağlı Deyr Antar beldesinde ise İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü. Saldırılarda sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı.

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

İSRAİL ÜNİVERSİTEYİ DE VURDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde bir araca yapılan saldırıda 3 kişi öldü. Beyrut'un Dahiye'de bölgesindeki bir fakülteye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Sayda'daki Arki beldesine yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'7e, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirdi.