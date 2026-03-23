İsrail'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran'a sızdırmış
İsrail'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran'a sızdırmış

İsrail\'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran\'a sızdırmış
23.03.2026 11:49
İsrail\'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran\'a sızdırmış
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken İsrail'de ortaya çıkan casusluk iddiası gündemi sarstı. Bir yedek askerin Telegram üzerinden İran bağlantılı "Ophelia" kod adlı ajanla iletişime geçerek para karşılığında Demir Kubbe sistemine ait görev dağılımı, mühimmat ve operasyonel bilgileri sızdırdığı öne sürüldü. Kripto para iddiası dikkat çekerken, üst düzey isimlere dair bilgi talepleri olayın boyutunu büyüttü.

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'de güvenlik sistemlerini sarsan bir casusluk iddiası gündeme oturdu. Dış basına yansıyan bilgilere göre, Demir Kubbe hava savunma sistemine ait kritik verilerin İran'a sızdırıldığı şüphesiyle bir yedek asker gözaltına alındı.

İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Shin Bet'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, hava savunma biriminde görev yapan bir yedek askerin İran adına casusluk yaptığı iddia edildi.

TELEGRAM ÜZERİNDE PARA TEKLİF ETTİ

Soruşturma dosyasına göre, İran bağlantılı bir ajan askere Telegram üzerinden ulaştı ve iş birliği karşılığında para teklif etti. Son yıllarda bu tür temasların arttığı ve İran istihbaratının özellikle mesajlaşma uygulamaları üzerinden İsraillileri hedef aldığı belirtiliyor.

KRİTİK VERİLERİ SIZDIRDI

İddiaya göre asker, Demir Kubbe sistemine ilişkin kritik verileri karşı tarafa aktardı. Sızdırıldığı öne sürülen bilgiler arasında sistemin işleyişi, mühimmat detayları, görev dağılımları ve operasyonel kapasiteye ilişkin bilgiler yer aldı. Bu durum, İsrail kamuoyunda ciddi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

KRİPTO İDDİASI

Dış basında yer alan bilgilere göre, söz konusu asker paylaştığı bilgiler karşılığında kripto para üzerinden ödeme aldı. İletişimin uzun süre devam ettiği ve çok sayıda veri transferinin gerçekleştiği öne sürülüyor.

Uzmanlar, bu olayın savaşın sadece sahada değil, istihbarat ve iç güvenlik alanında da derinleştiğini gösterdiğine dikkat çekiyor. İran'ın son dönemde İsrail içinde ajan devşirme faaliyetlerini artırdığı ve bu tür vakaların çoğaldığı ifade ediliyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Şüpheli hakkında casusluk ve düşmanla iş birliği suçlamalarıyla işlem başlatıldığı belirtilirken, olayın bağlantılarının araştırıldığı ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Son Dakika Dünya İsrail'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran'a sızdırmış - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran'a sızdırmış - Son Dakika
