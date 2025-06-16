İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İsrail ile çetin bir savaşa giren İran\'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler
16.06.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken, Tahran yönetimi Tel Aviv ve Hayfa'ya misillemede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump çatışmanın sona erebileceğini belirtirken, İran Devrim Muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai, Pakistan'ın kendilerine İsrail'in nükleer bomba kullanması halinde misillemede bulunacaklarına dair güvence verdiğini söyledi.

İran ile İsrail arasında giderek şiddetlenen çatışmalar dördüncü gününe girerken, bölgedeki tansiyon yeni bir boyuta taşındı. İsrail'in Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi şehirleri hedef alan saldırılarına karşılık veren İran, Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdu. Çatışma sahasındaki gelişmelerin yanı sıra uluslararası açıklamalar da gündem yaratıyor.

BARIŞ SAĞLANAMAZSA ABD DE TOPA GİRECEK

İsrail ordusu, ülke genelinde sivil halka sığınaklarda kalmaları yönünde uyarı yaparken, bölgede savaş ihtimali her geçen gün güçleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın yakında sona erebileceğini öne sürdü. Ancak Trump, barış sağlanamaması durumunda ABD'nin çatışmaya müdahil olabileceğini ifade etti.

İRAN, PAKİSTAN'A GÜVENİYOR

Pazartesi sabahı ise dünya kamuoyunu sarsan bir açıklama Pakistan'dan geldi. İran Devrim Muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai, Pakistan'ın kendilerine İsrail'in nükleer bomba kullanması halinde misillemede bulunacaklarına dair güvence verdiğini söyledi. Rızai, yaptığı açıklamada "Pakistan bize, İsrail'in İran'a karşı nükleer bomba kullanması durumunda kendilerinin de İsrail'i nükleer bomba ile hedef alacaklarına dair güvence verdi" dedi. Ayrıca Pakistan'ın, İran'ın arkasında durduğunu belirten Rızai, İslam dünyasına İsrail'e karşı birlik çağrısı yaptı.

"BÖLGESEL FELAKET" UYARISI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da yaptığı açıklamada Batı'yı uyararak, "Haydut devlet İsrail'e verdikleri destek, bölgesel bir felaketle sonuçlanabilir" ifadelerine yer verdi.İsrail cephesinden ise bu iddialara dair henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Bölgedeki kriz, küresel aktörlerin doğrudan müdahil olabileceği yeni bir döneme girerken, uluslararası diplomatik temasların hızlandığı bildiriliyor.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMINA DAİR ULUSLARARASI HUKUK

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (TPNW)

2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen bu antlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, test edilmesini, stoklanmasını ve kullanılmasını tamamen yasaklamaktadır. Ancak İsrail, Pakistan, Hindistan ve ABD gibi nükleer güce sahip ülkeler bu anlaşmaya taraf değildir.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT)

1970'te yürürlüğe giren NPT, nükleer silahlı ülkelerin bu silahları yaymamasını, nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin bu silahları edinmemesini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını düzenler. İran bu antlaşmanın tarafı iken, İsrail taraf değildir.

Uluslararası Adalet Divanı Kararı (1996)

Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, 1996'da verdiği danışma görüşünde, nükleer silah kullanımının genel olarak uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtmiştir. Ancak "devletin hayatta kalması" gibi aşırı durumlarda net bir yasak bulunmadığına da işaret etmiştir.

Cenevre Sözleşmeleri ve Sivillerin Korunması

Savaş hukuku kapsamında, sivillere yönelik kasti saldırılar, savaş suçu olarak kabul edilir. Nükleer silahların sivil halk üzerinde yarattığı yaygın tahribat, bu sözleşmeler çerçevesinde ciddi ihlaller anlamına gelir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

Eğer bir ülke nükleer silah kullanarak sivil hedefleri vurur ve antlaşmaların tarafıysa, bu eylem savaş suçu veya insanlığa karşı suç kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir.

Donald Trump, Donald Trump, Güvenlik, Tel Aviv, Pakistan, Tahran, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Doğan Baylan:
    DEĞERLİ TÜRKİYE VATANDAŞLARI ASIL HEDEF TÜRKİYEYİ YOK ETMEKTİR BUNU HERKES BİLİYOR AMA ZAMAN GÖSTERECEK ASIL NELER OYNANIYOR HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ İNŞALLAH 75 24 Yanıtla
  • Ozan:
    geçen sen degilmiydinn pakistani vuran 29 25 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    He he sende kendini öyle avut andawal 14 22 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Sİyaset yalan söyleme sanatıdır 21 9 Yanıtla
  • Onur Gümüş:
    NATO üyesi Türkiye'ye saldıracak hiç bir ülke yok hedef Türkiye değil Suriyeyi kim yönetiyor Türkiye kim aldı Türkiye Türkiye hem NATO üyesi hem Türk Devletleri başı hem bölgenin hava kara deniz en güçlüsü buradaki amaç başka siyaset ortada gerçek bir savaş yok atışma var kendi aralarında 6 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.