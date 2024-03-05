İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ölen 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarne'den geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı.

05.03.2024 12:48  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNDEN GÜNE ERİYİP BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze ablukası sonucu 10 yaşındaki Yezen hayatını kaybetti

OKSİJEN TÜPÜYLE HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi. Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı" dedi.

İsrail'in Gazze ablukası sonucu 10 yaşındaki Yezen hayatını kaybetti

DÜNYAYA ÇAĞRI: BİZİ GÖRÜN, ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı. Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

"BU HALDE GÖRECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mevlüt Sarioğlu: Bunun cezasını kafirler değil müslümanlar çekecek çünkü kafir kafirliğini yapıyor peki müslüman ne yapıyor 23 0 Yanıtla
  • XYZ: Bunlar doktor ku, kasap mi? Fotografi belirgin cekseydiniz keske, kim cektiyse? Bir sey gorunmuyor 0 9 Yanıtla
  • Malta'da Türk iç mimar Pelin Kaya'yı öldüren katil 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
    12:57 Malta'da Türk iç mimar Pelin Kaya'yı öldüren katil 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Malta'da geçen yıl kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren ve suçunu geçen ay kabul eden katil Jeremie Camilleri, yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa-Malta vatandaşı 34 yaşındaki Camilleri'nin, 18 Ocak 2023'te Pelin Kaya'yı kasten öldürmekten tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, bu sabah Valetta Adliyesi'nde yapıldı.

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    11:42 Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

  • Güney Çin Denizi'nde gerilim tırmanıyor: Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri çarpıştı, dört kişi yaralandı
    11:35 Güney Çin Denizi'nde gerilim tırmanıyor: Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri çarpıştı, dört kişi yaralandı

    Çin ve Filipin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi'nde çarpıştı ve dört Filipinli mürettebat üyesi yaralandı. Filipinli yetkililer, Çin gemilerinin tehlikeli manevralar yaparak iki küçük çarpışmaya neden olduğunu belirtti. Güneydoğu Asya liderlerinin bir araya geldiği bir Asya zirvesinde, Pekin'in denizdeki saldırganlığından duyulan endişenin dile getirilmesi bekleniyor.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:28:32. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement