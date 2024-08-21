İsrail\'in Gazze\'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti

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Gazze’de Hamas’ın sivil savunma yetkililerine göre yerinden edilenlerin sığındığı bir okula İsrail’in hava saldırısı düzenlemesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’nin batısında bulunan Rimal mahallesindeki Mustafa Hafız okulunun yıkıntıları arasında kalan kimi kişilere ulaşılmakta güçlük çekildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ise okulda yer alan Hamas kumanda ve kontrol merkezinin hedef alındığını, sivil kayıpların engellenmesi için gerekli önlemlerin alındığını iddia etti.

Salı sabahı okula düzenlenen saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda kadınların ve çocukların çığlık atarak kaçıştığı görülüyor.

Daha sonra kamera kenara kaydığında iki katlık binanın dümdüz olduğu fark ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Muhammed, “Güvenli bir şekilde oturuyorduk, patlamayı görmedik. Ancak insanlar gitti, öldüler. Yıkıntıların altında kaldılar” dedi.

Gazze’deki sivil savunma biriminin sözcüsü olan Mahmud Basal, okulda 700 kişinin yaşadığının düşünüldüğünü aktardı.

Diğer yandan Salı günü bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda ise beş kişinin öldüğü belirtildi.

Bir okula saldırıda 70 kişi ölmüştü

Bu ayın başında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in okullara gerçekleştirdiği saldırıların sıklaşmasını kınamıştı.

Bu uyarı 10 Ağustos’ta El-Tabain okuluna düzenlenen saldırıda 70 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu ise bu okulda en az “31 teröristin öldürüldüğünü” öne sürdü.

BM, o zaman 4 Temmuz’dan beri okullara 21 saldırının düzenlendiğini ve 274 kişinin öldüğünü aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ateşkes görüşmeleri için bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Blinken, İsrail'in Gazze’de ateşkes için ülkesinin hazırladığı 'ara teklifi' kabul ettiğini söyledi.

Blinken, karar sırasının Hamas'ta olduğu mesajını verdi.

Ancak iki taraf da ateşkesin hayata geçmemesinden ötürü birbirini suçluyor.

Diğer yandan İsrail ordusu, Pazartesi günü Han Yunus'ta altı rehinenin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Hamas’ın düzenlediği 7 Ekim’deki saldırıda 251 kişi rehin alınmıştı.

Bunun karşısında İsrail’in Hamas’a karşı açtığı savaşta Gazzeli yetkililere göre 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.