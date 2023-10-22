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İsrailli hahamdan Gazze'deki çocuk katliamına ilişkin skandal sözler - Son Dakika

İsrailli hahamdan Gazze'deki çocuk katliamına ilişkin skandal sözler

Son Güncelleme: 22.10.2023 23:25

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Yaron Reuven isimli bir haham, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ''Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor.'' dedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ordusunun yoğun saldırıları devam ederken, sosyal medyada yayın yapan bir hahamın sözleri dehşete düşürdü.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılarda 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişi hayatını kaybetti. İnsanlık dramının yaşandığı kentte sivil ölümleri giderek artarken, bir hahamın Gazzeli çocuklara yönelik sözleri bu kadarına da pes dedirtti.

"TANRI BİZE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEMİZİ EMREDİYOR"

Sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin canlı yayın yapan Yaron Reuven isimli haham, "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor." dedi. Hahamın sözleri İsrail'in Gazze'deki politikasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1873'Ü ÇOCUK 4 BİN 651 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 93 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI HAREKETLİ

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli hahamdan Gazze'deki çocuk katliamına ilişkin skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli hahamdan Gazze'deki çocuk katliamına ilişkin skandal sözler - Son Dakika
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