İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi yaralılarla dolup taştı - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi yaralılarla dolup taştı

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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası bölgede bulunan Al-Amal hastanesinin yararlılarla dolduğunu duyurdu. İsrail, geçen ay Refah için tahliye emri vermiş, siviller saldırılar sonucu harabeye dönen Han Yunus'a kaçmak zorunda kalmıştı.

02.07.2024 10:59
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası bölgede bulunan Al-Amal hastanesinin yararlılarla dolduğunu duyurdu. İsrail, geçen ay Refah için tahliye emri vermiş, siviller saldırılar sonucu harabeye dönen Han Yunus'a kaçmak zorunda kalmıştı.

Filistin Kızılayı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi, İsrail işgalinin Avrupa Gazze Hastanesi'nin bulunduğu Al-Fukhari bölgesini boşaltma uyarısının ardından yaralılarla dolup taştı. Ambulans ekipleri, Avrupa Gazze Hastanesi'nden hasta nakli nedeniyle aşırı kalabalık hale gelen Nasır Hastanesi'nden yaralıları taşıdı" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Avichay Adraee, Han Yunus'taki birçok mahalle için tahliye emrini paylaşmıştı. Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani yardım bölgesine tahliye edilmelisiniz" demişti.

ÖNCE REFAH, ŞİMDİ HAN YUNUS

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'de, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenlemiş, binlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu. Hava saldırılarından kaçan siviller, Refah bölgesine gitmiş ve insani yardım örgütleri burada yapılanmaya ve sivillere destek olmaya başlamıştı. Savaş, şeridin kuzeyinden güneye doğru inmeye başlamış ve Han Yunus'a kadar ulaşmıştı. Hava saldırıları sonucu Han Yunus kentinin büyük çoğunluğu harabeye döndü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Refah'taki taburlarını 'yok etmeden' savaşın sona ermeyeceğini sık sık dile getirmiş, İsrail ordusu da Refah'ta operasyonlara başladı. Bu kapsamda da Refah'taki sivillere, insani yardım örgütleri ve uluslararası kuruluşların tüm uyarılarına rağmen tahliye emri verildi.

Refah'a sığınan Gazze halkı, halihazırda saldırılardan büyük yıkıma uğrayan Han Yunus'a geri dönmek zorunda kalmış ve buradaki hasarlı Birleşmiş Milletler tesislerine sığınmıştı.

İsrail\'in Han Yunus\'ta verdiği tahliye emri sonrası Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi yaralılarla dolup taştı
Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Refah, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi yaralılarla dolup taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonrası Filistin Kızılayı Al-Amal Hastanesi yaralılarla dolup taştı - Son Dakika
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