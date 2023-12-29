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İsrail'in güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinli Gazze'den kaçmak zorunda kaldı - Son Dakika
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BBC

İsrail'in güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinli Gazze'den kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun güneye doğru ilerlemesi sonucunda 150 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. İsrail tankları Bureij kampının doğusuna ulaşırken, bölgede yaşayanlara bölgeyi terk etme uyarısı yapıldı. Ancak Birleşmiş Milletler, önerilen bölgede aşırı bir insan kalabalığı olduğunu ve nüfus hareketi için yer bulunmadığını belirtiyor. İsrail ordusu ise bölgede teröristleri öldürdüklerini ve terörist altyapıyı yok ettiklerini savunuyor. Gazze'deki sağlık bakanlığı ise İsrail bombardımanlarında düzinelerce insanın öldüğünü bildiriyor.

İsrail\'in güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinli Gazze\'den kaçmak zorunda kaldı
29.12.2023 - 05:06,
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Birlemiş Milletler, İsrail ordusunun güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinlinin daha Gazze Şeridi’nin ortasındaki yerleşimlerden kaçmak zorunda bırakıldığını açıkladı.

Görgün tanıkları ve Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail tanklarının Bureij kampının doğusuna ulaştığını bildiriyor.

İsrail, kara saldırısını Bureij ile yakındaki Nuseyrat ve Maghazi kamplarını hedef alacak şekilde genişletti ve burada yaşayanlara bölgeyi terk etme uyarısı yaptı.

Boşaltılması uyarısı yapılan bölgede savaş öncesi yaşayan 90 bin kişiye ek olarak, 60 bin kişi de kuzeydeki saldırılardan kaçarak sonradan yerleşmişti.

Bu 150 bin Gazzeliye, güneydeki Deir al-Balah’a gitmeleri çağrısı yapıldı.

Ancak Birleşmiş Milletler, önerilen bölgede halihazırda aşırı bir insan kalabalığı bulunduğunu ve nüfus hareketi için yer bulunmadığı uyarısını yapıyor.

60 yaşındaki Omar, ailesinden en az 35 kişiyle birlikte Bureij'den kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Bureij bölgesine ilişkin konuşan İsrail ordu sözcüsü, birliklerinin burada "birçok teröristi öldürdüğünü ve terörist altyapıyı yok ettiklerini" savundu.

Reuters’a konuşan bölge halkı, İsrail tanklarının yoğun nüfuslu Bureij kampına kuzeyden ve doğudan ilerlediğini aktarıyor.

Reuters haber ajansına telefonla bilgi veren Omar, “Olmaması için dua ettiğim an geldi. Buradan ayrılmak zorunda olduğumuz açık” dedi.

BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın Gazze direktörü Tom White, giderek daha fazla insanın Gazze'nin güneyinde “kendilerin yetmeyecek büyüklükteki alanlara sıkıştırıldığını” aktarıyor.

Gazze’deki sağlık bakanlığı, Perşembe günü İsrail bombardımanlarında “düzinelerce insanın” öldürüldüğünü aktardı.

Bakanlık, güneydeki Refah'ta yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı bir binaya düzenlenen hava saldırısında 20 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, kuzeydeki Beit Lahia kasabası ile Magazi ve güneydeki Han Yunus’taki saldırılarda 50 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Beit Lahia’daki saldırıda dört konuttan oluşan bir yapının yıkıldığı ve 30 kişinin öldüğü kaydediliyor.

'Üzüntü' açıklaması

Yerel TV muhabiri Bassel Kheir al-Din Associated Press haber ajansına, ailesinden 12 kişinin bu binalardan birinin enkazı altında kaldığını ve öldüklerinin düşünüldüğünü aktardı.

Filistin Kızılayı, Han Yunus'taki El Amal hastanesi yakınındaki bir binanın İsrail topçusunun ateşi sonucu vurulduğunu ve 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari Çarşamba günü gazetecilere, Han Yunus’un "Hamas'ın ana terör merkezi" olduğunu savunmuştu.

24 Aralık’ta Magazi Mülteci Kampı’na yapılan İsrail saldırısı ile ilgili ise İsrail ordusu üzüntü açıklaması yaptı.

İsrailli bir askeri yetkili, kampa düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanımasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" söyledi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya İsrail'in güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinli Gazze'den kaçmak zorunda kaldı - Son Dakika

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