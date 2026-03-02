İsrail\'in vurduğu şehirler bu hale geldi

Aylardır ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditleri, cumartesi günü şiddetli saldırılara dönüştü. ABD ve İsrail güçleri, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombaladı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise misilleme saldırılarına başladı. Bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran, İsrail'e de saldırılar düzenledi. Üç ülke arasında başlayan çatışmalar 3. gününde de devam ederken; İsrail saldırılarının şiddetini arttırdı.

LÜBNAN'DA İKİ NOKTAYI VURDU

İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenleme başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kent merkezine yönelik saldırıların ardından kentten dumanlar yükseldi. Ayrıca Lübnan'ın Dahiye Bölgesi'ne de İsrail saldırıları gerçekleşti.

İRAN'IN İSFAHAN ŞEHRİNE SALDIRI

Öte yandan İsrail, İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. Tahran'a yapılan saldırıların ardından İran'ın İsfahan kenti de İsrail uçakları tarafından bombalandı. Saldırının ardından kentten dumanlar yükseldi.

KENTLERDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail'in Lübnan ve İran'da üç ayrı noktaya da gerçekleştirdiği saldırılar kameralara da yansıdı. Görüntülerde isabet alan noktalardan yükselen dumanlar görüldü.