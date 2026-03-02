İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in vurduğu şehirler bu hale geldi
02.03.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta İsrail saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın Beyrut kentini vuran İsrail, yine Lübnan'ın Dahiye Bölgesi'ne de saldırı düzenledi. İsrail ordusu İran'ın İsfahan kentini de bombalarken; bölgelerden dumanlar yükseldi.

Aylardır ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditleri, cumartesi günü şiddetli saldırılara dönüştü. ABD ve İsrail güçleri, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini bombaladı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise misilleme saldırılarına başladı. Bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran, İsrail'e de saldırılar düzenledi. Üç ülke arasında başlayan çatışmalar 3. gününde de devam ederken; İsrail saldırılarının şiddetini arttırdı.

LÜBNAN'DA İKİ NOKTAYI VURDU

İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenleme başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kent merkezine yönelik saldırıların ardından kentten dumanlar yükseldi. Ayrıca Lübnan'ın Dahiye Bölgesi'ne de İsrail saldırıları gerçekleşti.

İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi

İRAN'IN İSFAHAN ŞEHRİNE SALDIRI

Öte yandan İsrail, İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. Tahran'a yapılan saldırıların ardından İran'ın İsfahan kenti de İsrail uçakları tarafından bombalandı. Saldırının ardından kentten dumanlar yükseldi.

İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi

KENTLERDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail'in Lübnan ve İran'da üç ayrı noktaya da gerçekleştirdiği saldırılar kameralara da yansıdı. Görüntülerde isabet alan noktalardan yükselen dumanlar görüldü.

Politika, Politika, İsfahan, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi - Son Dakika

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu

17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:04:08. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.