İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu

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İsrail, İran\'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
13.06.2025 15:51
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İsrail, İran\'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
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İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın Hamedan eyaletine bağlı Asadabad kentinde bulunan ve İsrail'e fırlatılmak üzere hazırlandığı iddia edilen füze sistemlerini taşıyan kamyonlar, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı. Saldırıda hedef alınan kamyonların, İsrail topraklarına yönelik olası bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı ileri sürüldü.

İsrail ile İran arasında tansiyon giderek yükselirken, bölgeden gelen son haberler gerilimin sahaya da yansıdığını gösteriyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran'ın Hamedan eyaletine bağlı Asadabad kentinde bulunan ve halk arasında "Kırık Köprü" olarak bilinen bölge yakınlarında, İsrail'e fırlatılmak üzere hazırlandığı iddia edilen füze sistemlerini taşıyan birkaç kamyon İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA'lar) tarafından hedef alındı.

Saldırıda hedef alınan kamyonların, İsrail topraklarına yönelik olası bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı ileri sürüldü. Yerel gözlemciler, hava saldırısının gece saatlerinde gerçekleştiğini ve bölgeden art arda patlama seslerinin yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise alevler içinde kalan kamyonlar ve yoğun duman dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail basını operasyonun, İran'ın son dönemde artan füze tehdidine karşı "önleyici savunma" amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Askeri kaynaklara göre, hedef alınan sistemler İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunuyordu ve kısa menzilli balistik füze taşıma kapasitesine sahipti.

Bölgedeki İranlı yetkililer saldırıya dair sessizliğini korurken, olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Ancak İran devletine yakın bazı sosyal medya hesapları, İsrail'in bölgede "sabotaj" faaliyetlerinde bulunduğunu ve olayın "İran'ın güvenlik egemenliğine saldırı" olarak değerlendirildiğini yazdı.

Bu saldırı, İsrail'in son haftalarda İran'daki nükleer ve askeri altyapılara yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, söz konusu operasyonların İran'ın İsrail'e yönelik füze kapasitesini sınırlandırmaya yönelik olduğu görüşünde birleşiyor.

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgesel güvenlik açısından endişe yaratmaya devam ederken, gözler şimdi Tahran'ın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.

İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu

Uluslararası İlişkiler, Politika, Tansiyon, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serseri1988:
    bu iranın savaş uçağı yokmu acaba nedir bu olup bitenler kendi topraginda o kadar yetkili kişi katlediliyor 15 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    iki günde İran'ı bitirecekler şeytan Amerika 13 0 Yanıtla
  • Turan6161:
    yok daha neler İran kedi kadar yolun yokmuş 6 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    İran muhalefeti İran ı satıyor.bütün bilgileri vermişler.itrail nokta atışı yapıyor.bizim muhalefet gibi aynı.tayyip gitsin diye herşeyi yaparlar 1 3 Yanıtla
  • Muhammet fatih Kılaç:
    iran kocamaaaan bir balon 3 0 Yanıtla
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