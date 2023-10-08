İsrail, Lübnan'ın Patriot sistemleriyle yeniden vurmaya başladı - Son Dakika

İsrail, Lübnan'ın Patriot sistemleriyle yeniden vurmaya başladı

Son Güncelleme: 08.10.2023 15:59

İsrail ordusu, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışları yeniden başladı. İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın bu bölgelerini vururken, aynı zamanda Patriot Hava Savunma Sistemi'ni de aktif hale getirdi.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

PATRİOT SİSTEMLERİNİ AKTİF HALE GETİRDİLER

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu ifade edildi. Öte yandan İsrail Haartez gazetesinden geçilen haberde, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediği kaydedildi. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği belirtildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarına yeniden başladı

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti. Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail saldırısında 2 çocuk yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'ın Patriot sistemleriyle yeniden vurmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi
16:29 A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi
16:23 Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto
16:08 10 kişi Çaykur Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti
15:59 İsrail, Lübnan'ın Patriot sistemleriyle yeniden vurmaya başladı
15:39 Hamas operasyonu sonrası İsrail resmen savaş ilan etti
15:38 Omzu çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, Hırvatistan ve Letonya maçlarında yok
14:56 AK Parti MKYK listesine giremeyen Şamil Tayyar ateş püskürdü: İçin için partiyi çürütüyorlar
14:55 Hamas ''Sivilleri hedef almıyoruz'' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil
14:52 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 17:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın Patriot sistemleriyle yeniden vurmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement