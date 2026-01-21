İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu Lübnan\'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı
21.01.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail ordusu Lübnan\'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı
Haber Videosu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye hava saldırıları düzenledi. Binaların hedef alındığı anlar kameralara yansıdı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu 5 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı - Son Dakika

Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
İran’daki protestolarda 25. gün Ölü sayısı 4 bin 519’a yükseldi İran'daki protestolarda 25. gün! Ölü sayısı 4 bin 519'a yükseldi
Trump’ın uçağında panik anları Tedbir amacıyla ABD’ye geri döndü Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:23:54. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.