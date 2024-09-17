İsrail Saldırılarında 34 Binden Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 34 Binden Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 34 Binden Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 34 bin 344 Filistinlinin listesini yayımladı.

17.09.2024 11:10
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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen 34 binden fazla Filistinlinin isimlerini kapsayan bir liste yayımladı. Listede, hayatını kaybeden çocukların 710'unun bir yaşının altında olduğuna dikkat çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün 7 Ekim – 31 Ağustos tarihleri arasında hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 34 bin 344 Filistinlinin isimlerinin olduğu bir liste yayımladı. Listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi yer alırken, saldırılarda bir yaşının altında 710 bebeğinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Gazze'de devam eden savaş sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen 710 Filistinli bebeğin isimleri Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bebekler, 7 Ekim soykırımının başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen 16 bin 700'den fazla Filistinli çocuk arasında yer alıyor" denildi. Listede, hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen kadınların sayısının 6 bin 297 olduğu ifade edilirken, hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

ARAŞTIRMADA SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNİN GERÇEĞİ YANSITTIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Airwars şirketi tarafından Temmuz ayında paylaşılan raporda, savaşın ilk 17 gününde hayatını kaybeden 3 bin sivilin isimleriyle, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilerin eşleştiği belirtilmişti. İsrailli yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin doğru olmadığına ilişkin demeçler veriyordu.

Airwars, verilen rakamların genel anlamda güvenilir olduğunu ancak Gazze sağlık altyapısında savaş nedeniyle oluşan tahribin bu rakamlarda doğruluğu etkilediğini vurgulamıştı. Airwars'tan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Hamas bağlantılarını vurgulayarak ve rakamların yanlış olduğunu açıkça iddia ederek sivillerin sayısına defalarca itiraz etti. ABD Başkanı Joe Biden da başlangıçta ölü sayılarına 'güvenmediğini' söyledi. Buna karşılık bakanlık periyodik olarak öldürülen Filistinlilerin isim ve kimlik listelerini yayınladı. Sağlık Bakanlığı verilerinin şimdiye kadarki en büyük ve en derinlemesine kamu analizinde Airwars, savaşın ilk 17 gününde öldürülen sivil kurbanların yaklaşık 3 bininin ismini bağımsız olarak belirlemek için açık kaynak izleme yöntemini kullandı. Bu mağdurların isimlerini Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk liste ile karşılaştıran bu araştırma, resmi Sağlık Bakanlığı verileri ile Filistinli sivillerin internet üzerinden bildirdikleri arasında yüksek bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Kamuya açık olarak bildirilen isimlerin yüzde 75'i Sağlık Bakanlığı listesinde de yer almaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Saldırılarında 34 Binden Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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