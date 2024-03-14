Filistinliler, İsrail saldırıları, işgali ve yol açtığı insani felaket nedeniyle ölüm, yaralanma, yerinden edilme ve alıkonulma gibi çeşitli ihlaller nedeniyle 5 aydır zorlu bir hayat sürüyor. Bir baba, sivillerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybeden küçük bir kızının cansız bedeniyle vedalaştı. Babanın, "Peygambere ve sahabelere selam söyle. Hakkını helal et." diyerek ettiği veda yürek parçaladı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 Mart'ta alınan verilere göre, en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere toplamda 31 bin 112 kişi olarak kayıtlara geçti. 72 bin 760 kişi ise yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında kızını kaybeden Gazzeli babanın kızına son vedasındaki sözleri kameraya yansıdı.
İsrail güçlerinin saldırılarında kız çocuğunu kaybeden baba, gözyaşları içinde kefene sardığı küçük kızına veda etti. Acılı baba, "Allah sana rahmet eylesin, Allah seni kabul etsin. Dedene çok selam söyle, Peygambere ve sahabelere selam söyle. Hakkını helal et. Allah rahmet eylesin. Biz onları çok özledik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle - Son Dakika
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin destekleriyle Kenya'daki 33. su kuyusu ve vakıf çeşmesini açtı. Ramazan faaliyetleri kapsamında Kenya'ya gelen heyet, ülkenin batısındaki Migori şehrinde Vali Ochilo George Mbogo Ayacko'yu ziyaret etti. Migori Milletvekili Fatıma Muhammed'in de hazır bulunduğu ziyarette Ayacko, Migori'ye verdikleri destek dolayısıyla TDV'ye teşekkür etti. Daha sonra Nasrah Mescidi bahçesinde inşa edilen su kuyusunun açılışına katılan heyet, burada bölge halkıyla sohbet etti. Günün anısına ağaç dikilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törende konuşan Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Migori'deki ikinci, ülkedeki 33. su kuyusunu açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti. İldeş, yerel yöneticilerle yaptıkları işbirliğinin önemine değinerek, çalışmalarının süreceğini kaydetti. Hollanda Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisi Galip Aydemir de Migori'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, vakıf olarak ülkedeki su kuyusu ve eğitim konusundaki faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Okan Buruk, İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. Maurizio Sarri'nin istifa etmesinin ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren kulübün, Buruk'u listesine aldığı belirtildi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin, Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve raporunu kulüp başkanı Claudio Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yeni tank modelini kullanarak askerlerine savaşa hazırlanmaları çağrısında bulundu. Güney Kore ve ABD'nin yıllık askeri tatbikatlarını tamamlamasının ardından gerçekleşen bu eylem, bir işgal provası olarak yorumlandı. Kim, tankı 'dünyanın en güçlüsü' olarak nitelendirdi ve askerlerine 'savaş ruhlarını' güçlendirmelerini emretti. Bu askeri etkinlik, tank mürettebatlarının savaş yeteneklerini denetlemek için tasarlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik odaklı görüşmeler için Bağdat'a geldi. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
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