İsrail saldırısında hayatını kaybeden Reuters kameramanı son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteciİssam Abdullah için Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı El Hiyam köyünde cenaze töreni düzenlendi.

"İSRAİL'E ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

Lübnan sınırında can veren İssam Abdullah'ın cenazesi önce baba evine getirildi. Ardından İmam Zeynelabiddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Abdullah'ın ailesi, arkadaşları ve birçok gazetecinin katıldığı cenaze töreninde "İsrail'e ölüm" sloganları atıldı. Camiden köy mezarlığına kadar omuzlarda taşınan Abdullah'ın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

SALDIRIDA 2 MUHABİR DE YARALANMIŞTI

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı. Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı. Reuters'tan yapılan açıklamada, Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.