İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar
İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar

İsrail savaş uçakları, İran\'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar
07.03.2026 23:50
İsrail savaş uçakları, İran\'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını açıklamasının ardından ABD ve İsrail, İran'a saldırılara başladı. Savaş uçakları, İran'da Koohak, Şehran ve Karaj'daki üç petrol depolama tesisini hedef aldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD Başkanı Donald Trump, bu geceyi işaret ederek saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını açıklamasının ardından İran'ın çok sayıda noktasına füzeler düşmeye başladı.

ÜÇ PETROL TESİSİNİ HEDEF ALDILAR

İsrail savaş uçakları, İran'da Koohak, Şehran ve Karaj'daki üç petrol depolama tesisini hedef aldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya

SON DAKİKA: İsrail savaş uçakları, İran'ı vurdu! Üç petrol depolama tesisini hedef aldılar - Son Dakika
