İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş - Son Dakika
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Dünya

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

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İsrail savaş uçakları, 27 Eylül 2023'te İsrail hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'bir mesaj verdiklerini' kaydetti.

23.02.2025 16:12
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İsrail savaş uçakları, 27 Eylül 2023'te İsrail hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ALÇAK İRTİFADA UÇTU

İsrail jetleri 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen yüksek katılımlı cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. İsrail savaş uçakları, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi Kamil Şamun Stadyumu'na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

"İSRAİL'E ÖLÜM" SLOGANLARI

İsrail uçaklarının geçişinin ardından cenaze törenine katılanlar, "İsrail'e ölüm" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi. Cenaze töreni sırasında İsrail insansız hava araçlarının da Beyrut semalarında uçtuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL SAVUNMA BAKANI MESAJ VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yapmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "bir mesaj verdiklerini" kaydetti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VE DOĞUSUNU VURMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki bazı bölgelere Hizbullah'a ait hedefler tespit edildiği gerekçesiyle hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldığını kaydetmişti.

İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah\'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, 3-sayfa, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Şakir:
    ZAVALLI MÜSLÜMANLAR 23 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Nasrallah'a, Şeyh Naim Kasım'a, Hizbullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM. 11 11 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    daha adamın ölüm tarihini bile bilmiyorsunuz 2024 te öldü 13 0 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bu Müslümanlardan bir numara olmaz, hepsi siyonistlerin kucağında. Siyonistler savaş yapıyoruz diyorlar, karşılarında ordumu var? Bu sözde Müslümanlardan bir numara olmaz. Yazık bu ölen çoluk çocuğa. 2 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Bir mesaj verdik demiş Asıl mesaj aşağıda stadı dolduran kalabalık! 2 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Nasrallah , Sünniler açken onların gözünün önünde yemek yiyerek onlarla alay etmiş ; onlara zulmetmiştir . Diğer mübarekleri tenzih ederim . 0 2 Yanıtla
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