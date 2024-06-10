İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Olağanüstü Hâl Hükümetinden İstifa Etti

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İsrail’in savaş kabinesi bakanlarından Benny Gantz, olağanüstü hâl hükümetinden istifa etti.

Gantz’ın bu istifası, Gazze savaşının ertesine dair Başbakan Binyamin Netanyahu’nun planlarını desteklemediğinin bir göstergesi olarak algılanıyor.

Tel Aviv’de yaptığı basın toplantısında bu kararı çok zor aldığını söyleyen Gantz, “Maalesef Netanyahu, gerçek bir zafer kazanmamazı engelliyor; şu anki krizin nedeni de bu” dedi.

Erken seçim çağrısı yapan Gantz, bazıları tarafından Netanyahu’nun en büyük rakibi olarak görülüyor.

X platformundan bir açıklama yapan Netanyahu ise, “Benny, mücadeleden ayrılmanın zamanı değil, güçlerimizi birleştirmeliyiz” dedi.

7 Ekim saldırılarının ardından Netanyahu, Gantz ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan oluşan bir savaş kabinesi kurulmuştu.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise Gantz'ın kararını “önemli ve yerinde” olarak değerlendirdi.

Gantz, geçen ay 8 Haziran’ı Netanyahu’nun Gazze’deki Hamas yönetimine nasıl son vereceğine dair stratejik planını açıklaması için son tarih olarak açıklamıştı

Eski genelkurmay başkanı ve Netanyahu’nun rakiplerinden olan Gantz, lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi’ndeki koltuğundan da ayrıldığını belirtti.

Bu adımı hükümetin dağılması için yeterli değil. 120 koltuklu İsrail parlamentosu Knesset’te Netanyahu’nın halen 64 koltuk ile çoğunluğu var.

Ancak bu yine de Netanyahu’nun daha fazla yalnız kalmasına ve savaş sürerken siyasi olarak daha fazla bölünmenin yaşanmasına neden oluyor.

Blinken bölgeye bir ziyaret düzenliyor

11 Ekim 2023’te muhalefet partisi olarak parlamentoya giren Ulusal Birlik Partisi’nin lideri olan Gantz, 7 Ekim saldırılarının ardından Netanyahu ile bir olağanüstü hâl hükümeti kurmayı kabul etmişti.

Partinin hükümette beş rolü var.

İstifanın ardından üç günlük savaş kabinesinden Gantz’tan boşalan koltuk Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e verildi.

Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna tanıtılan ateşkes anlaşması kabul edilirse görevinden istifa etmeyi ve hükümetin dağılmasına yol açmayı düşündüğünü söylemişti.

Diğer yandan İsrail ordusunun komutanlarından Avi Rosenfeld 7 Ekim saldırılarının önüne geçemediği gerekçesiyle istifa etti.

Bu, saldırıların ardından bir ordu komutanı tarafından gerçekleşen ilk istifa.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail, Mısır, Ürdün ve Katar’a üç günlük bir ziyaret düzenleyerek ateşkes anlaşması için baskı kurmayı planlıyor.