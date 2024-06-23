İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington\'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor

Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim artarken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, CIA Direktörü William Burns ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaret, Gazze'deki savaş ve Hizbullah ile artan gerilim durumunun ele alınacağı bir dönemde gerçekleşiyor. Ayrıca, Biden yönetimi ve İsrail arasında silah tedariki konusunda yaşanan gerginlikler de görüşmenin arka planını oluşturuyor.

23.06.2024 14:47
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(ANKARA) - Hizbullah ve İsrail arasında tırmanan gerilim yeni bir savaş endişelerini artırırken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, CIA Direktörü William Burns ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.

Gallant, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin savaşın geleceği açısından kiritik önemde olduğunu söyledi.

Gazze'de devam eden savaş ve Hizbullah'la artan gerilim durumunun görüşüleceği ziyaretten hemen önce Hizbullah, İsrail'in Haifa Limanı'nda stratejik öneme sahip noktalarını hedef aldığı bir drone görüntüsü paylaştı. Hizbullah ve İsrail bu hafta karşılıklı 'savaşa hazır olma' yönündeki mesajları bu hafta savaşın Lübnan'a sıçrama üzerine tartışmaları güçlendirdi.

Görüşme Biden yönetimi ve İsrail arasında silah tedariki üzerine gerginlik yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu, bu hafta ABD'nin İsrail'e silah gönderimini geciktirdiğini söylemesi ikili ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.

ABD hükümeti, sivillerin yerleşim bölgelerinde kullanılması endişesiyle mayıs ayında İsrail'e ağır silahların gönderimini askıya almıştı. Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yalnızca "2 bin librelik bombaların" gönderiminin gözden geçirildiği, geri kalan diğer bütün silahların normal bir şekilde gönderildiğini ifade etti.

Politico: Biden yönetimi Netenyahu ziyaretinden endişe duyuyor

ABD merkezli Politico, cumartesi günü yayınladığı haberde mevcut ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'nun 24 Temmuz'da Washington'da ABD Kongresi'ne hitap edeceği ziyaretten endişe duyduğunu iddia etti.

Beyaz Saray'ın, Netanyahu'nun, ABD'de seçimler yaklaşırken Başkan Biden'ın Gazze'de İsrail'in eylemlerine verdiği desteği eleştirebileceğinden korktuğu söyleniyor. Bu eleştirilerin seçim kampanyasında Biden'ı sıkıştırabileceğinden endişe duyuluyor. Netanyahu'nun ABD'nin askeri yardımı geciktirdiği yönündeki açıklamaları bu endişeleri artırdı.

Politico'ya göre Biden'ın ekibi, Netanyahu'nun savaşı siyasi kazanç için uzattığından ve eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğinden şüpheleniyor.

Biden yönetimi, Netanyahu'nun iddialarının ardından İsrail ile yapılacak üst düzey bir toplantıyı erteledi ve bu durum ilişkileri daha da zorlaştırdı. Bu sorunlara rağmen, Netanyahu'nun Washington'a geldiğinde Biden ile görüşmesi için bir davetin uzatılması bekleniyor, böylece önemli bir diplomatik gaf önlenmiş olacak.

Kaynak: ANKA

William Burns, Washington, İsrail, Gazze, CIA, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor - Son Dakika

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