İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu

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İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
23.06.2025 13:28
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İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
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İsrail savaşın 11. gününde İran'ın başkenti Tahran'a görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi. Birçok bölgeyi füzelerle vuran İsrail ordusunun en kritik hedefi ise siyasi mahkumların bulunduğu Evin hapishanesi oldu. Füzelerle cezaevinin kapısını yıkan İsrail'in saldırısının ardından çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

İsrail- İran savaşının 11. gününde çatışmalar iyiden iyiye alevlendi. İran'ın sabah birçok kenti hedef aldığı saldırılara İsrail'den verilen karşılık ülkeyi deyim yerindeyse cehenneme çevirdi.

KAPIYI FÜZELERLE HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun hedef aldığı en kritik noktalardan birisi ise Evin hapishanesi oldu. Siyasi mahkumların kaldığı cezaevinin kapısı füzelerle hedef alındı.

MAHKUMLAR FİRAR ETTİ İDDİASI

Bölgeden servis edilen görüntülerde İsrail'in hapishanenin kapısını vurduğu anlar saniye saniye kameralara yansırken, saldırı sonrasında çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Güvenlik, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ates null:
    İran artık bişeyler yapsamı acaba.Sessiz kaldıkça bunlar daha çok saldırmaya başladı çünkü. 41 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran birşeyler yapsa mı..diyenler; İran yapıyor Hemi de SİYONİSTİ İYİ VURUYOR. Medya ağırlıklı onların elinde çok sıkı sansür var. Allah'ın izniyle İsrail yıkılmanın eşiğinde... 24 13 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    İran fıs çıktı 23 11 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    İran böyle sessiz durunca bunlar dahada saldıracaklar gücünü sonuna kadar göster artık Allah büyüktür ne oluyorsa olacak 20 5 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    İran kendine gel bir şey yap yoksa gaze gibi olursun 20 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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