İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu

Bölgeden servis edilen görüntülerde İsrail'in hapishanenin kapısını vurduğu anlar saniye saniye kameralara yansırken, saldırı sonrasında çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

İsrail ordusunun hedef aldığı en kritik noktalardan birisi ise Evin hapishanesi oldu. Siyasi mahkumların kaldığı cezaevinin kapısı füzelerle hedef alındı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.