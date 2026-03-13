İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İran ile İsrail arasında devam eden savaş sürerken, İsrail ordusunda görev yapan bazı kadın askerlerin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Paylaşılan fotoğraflarda askerlerin verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan paylaşımların askeri disiplin ve ciddiyet açısından eleştirildiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin ordunun ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu. Paylaşımları gören bazı kullanıcılar "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı.
