İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
13.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile savaş devam ederken İsrailli kadın askerlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Verdikleri tuhaf pozlarla alıştığımız askeri ciddiyetten uzak bir görüntü çizen İsrailli askerlerin fotoğraflarını görenler "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı.

İran ile İsrail arasında devam eden savaş sürerken, İsrail ordusunda görev yapan bazı kadın askerlerin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Paylaşılan fotoğraflarda askerlerin verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İSRAİL BUNLARA GÜVENİYORSA VAY HALİNE"

Savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan paylaşımların askeri disiplin ve ciddiyet açısından eleştirildiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin ordunun ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu. Paylaşımları gören bazı kullanıcılar "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

Sosyal Medya, İsrail, Medya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu - Son Dakika

Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı
’’Galatasaray’ı çok seviyorum ama...’’ deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı ''Galatasaray'ı çok seviyorum ama...'' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Kante’nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek Mücteba Hamaney: Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia

12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:35
PFDK’dan maça saatler kala Domenico Tedesco’ya ceza
PFDK'dan maça saatler kala Domenico Tedesco'ya ceza
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:10:54. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.