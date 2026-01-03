İşte Maduro\'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden biri olarak gösterilen "Delta Force" tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyona ilişkin ayrıntıların sınırlı olduğu belirtilirken, ABD kaynaklarında birimin adı öne çıktı.
Delta Force'un geçmişte farklı ülkelerde yürütülen yüksek profilli operasyonlarla da gündeme geldiği hatırlatıldı. Birimin, uluslararası ölçekte aranan veya hedef alınan bazı isimlere yönelik operasyonlarda görev aldığı ifade edildi.
Paylaşılan bilgilere göre Delta Force'un adı; uyuşturucu karteli lideri El Chapo, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da geçti.
ABD'de özel operasyon birimleri arasında en üst düzey yapılanmalardan biri olarak değerlendirilen Delta Force'un, hedef odaklı görevlerde rol aldığı; operasyonlarına ilişkin pek çok detayın ise gizlilik kapsamında kamuoyuna sınırlı yansıdığı belirtildi.
