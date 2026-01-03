İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

Haberin Videosunu İzleyin
İşte Maduro\'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
03.01.2026 13:55  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte Maduro\'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Haber Videosu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu ABD ordusunun en seçkin birliklerinden "Delta Force"un yürüttüğü belirtildi. Birimin geçmişte El Chapo, El-Bağdadi, Saddam Hüseyin ve Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da yer almıştı.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden biri olarak gösterilen "Delta Force" tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyona ilişkin ayrıntıların sınırlı olduğu belirtilirken, ABD kaynaklarında birimin adı öne çıktı.

DÜNYA ÇAPINDA OPERASYONLARLA ANILIYOR

Delta Force'un geçmişte farklı ülkelerde yürütülen yüksek profilli operasyonlarla da gündeme geldiği hatırlatıldı. Birimin, uluslararası ölçekte aranan veya hedef alınan bazı isimlere yönelik operasyonlarda görev aldığı ifade edildi.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Pablo Escobar

EL CHAPO, EL-BAĞDADİ, SADDAM HÜSEYİN VE PABLO ESCOBAR

Paylaşılan bilgilere göre Delta Force'un adı; uyuşturucu karteli lideri El Chapo, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar gibi isimlerle anılan operasyonlarda da geçti.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
El Chapo

GİZLİLİK VE SEÇKİN EĞİTİM VURGUSU

ABD'de özel operasyon birimleri arasında en üst düzey yapılanmalardan biri olarak değerlendirilen Delta Force'un, hedef odaklı görevlerde rol aldığı; operasyonlarına ilişkin pek çok detayın ise gizlilik kapsamında kamuoyuna sınırlı yansıdığı belirtildi.

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin, Nicolas Maduro, Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.