İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü! - Son Dakika
Üye Girişi

İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!

26.02.2022 10:43

Rusya yanlısı rejim karşıtlarını öldürmek için yasadışı faaliyetler yürüten özel birimlerden biri olduğuna dair haberler çıkan 'Azov Taburu', sahaya indi. Azov Taburu'nun liderlerinden Andriy Biletsky İngiltere'nin Telegraph gazetesinde yayınlanan söyleşisinde, "Ukrayna'nın misyonu, dünyanın beyaz ırklarının Sami ırklara karşı varlıklarını sürdürebilmek için verdikleri son kutsal savaşa liderlik etmektir." diye anlatmıştı.

Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için komşu ülkelerin sınırlarına hareket etti. Şehirlerde kalanlar ise metro istasyonlarına sığındı. Rus ilerlemesini durdurma arayışlarına giren Ukrayna ordusunda ise devreye Neo-Nazi Azov taburu devreye girdi.

50 GÖNÜLLÜ GRUBUN EN MİLLİYETÇİSİ

500 kişilik bir ekip olduğu düşünülen Azov taburu Ukrayna'daki 50 gönüllü taburdan biri ve en aşırı milliyetçi grup olarak tanınıyor. Azov taburu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, grubu "Aşırı sağcı, Nazi" ifadelerine yer vermişti.

Ukraynalı milyarderin desteklediği neo-Nazi taburu Rusya'yla savaşmaya hazır

AZOV TABURU NAZİLERDEN ESİNTİLER TAŞIYOR

Nazilerle aynı sembolü kullanan Azov taburunun ambleminde aynalı "Wolfsangel" yer alıyor. Aynı sembol taburun askerlerinde dövme olarak da bulunuyor.

Ukraynalı milyarderin desteklediği neo-Nazi taburu Rusya'yla savaşmaya hazır

TABURUN KURUCUSU PUTIN'İN BİR NUMARALI HEDEFİ

Odatv'nin haberine göre Azov Taburunu kuran, 2 milyar dolara yaklaşan serveti ile Ukrayna'nın önde gelen oligarklarından olan İgor Kolomoysky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı hedefi olarak geçiyor. Dnipro Bölgesi'nin valiliğini yapmış olan Kolomoysky, Azov taburunun yanında başka milis güçlere de parasal destek sağlanmasıyla biliniyor.

NE DEMİŞLERDİ?

Ukrayna'daki silahlı Neonazi grubu Azov Taburu'nun liderlerinden Andriy Biletsky'nin daha önce İngiltere'nin Telegraph gazetesinde yayınlanan söyleşisinde Azov'dan önce "Ukrayna Yurtseverleri" diye bahsetti. Biletsky'nin misyonlarına dair de şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın misyonu, dünyanın beyaz ırklarının Sami ırklara karşı varlıklarını sürdürebilmek için verdikleri son kutsal savaşa liderlik etmektir."

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna yönetimini 'Nazizm'le suçlarken, Ukrayna'dan aynı benzetme geldi: 1941 Nazi saldırısı gibi! Rusya, Ukrayna yönetimini 'Nazizm'le suçlarken, Ukrayna'dan aynı benzetme geldi: 1941 Nazi saldırısı gibi! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek! Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!

Vladimir Putin, England, Ukrayna, Nazi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü! - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:52:22. #1.12#
SON DAKİKA: İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement