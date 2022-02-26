İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü! - Son Dakika

Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için komşu ülkelerin sınırlarına hareket etti. Şehirlerde kalanlar ise metro istasyonlarına sığındı. Rus ilerlemesini durdurma arayışlarına giren Ukrayna ordusunda ise devreye Neo-Nazi Azov taburu devreye girdi.

50 GÖNÜLLÜ GRUBUN EN MİLLİYETÇİSİ

500 kişilik bir ekip olduğu düşünülen Azov taburu Ukrayna'daki 50 gönüllü taburdan biri ve en aşırı milliyetçi grup olarak tanınıyor. Azov taburu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, grubu "Aşırı sağcı, Nazi" ifadelerine yer vermişti.

AZOV TABURU NAZİLERDEN ESİNTİLER TAŞIYOR

Nazilerle aynı sembolü kullanan Azov taburunun ambleminde aynalı "Wolfsangel" yer alıyor. Aynı sembol taburun askerlerinde dövme olarak da bulunuyor.

TABURUN KURUCUSU PUTIN'İN BİR NUMARALI HEDEFİ

Odatv'nin haberine göre Azov Taburunu kuran, 2 milyar dolara yaklaşan serveti ile Ukrayna'nın önde gelen oligarklarından olan İgor Kolomoysky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı hedefi olarak geçiyor. Dnipro Bölgesi'nin valiliğini yapmış olan Kolomoysky, Azov taburunun yanında başka milis güçlere de parasal destek sağlanmasıyla biliniyor.

NE DEMİŞLERDİ?

Ukrayna'daki silahlı Neonazi grubu Azov Taburu'nun liderlerinden Andriy Biletsky'nin daha önce İngiltere'nin Telegraph gazetesinde yayınlanan söyleşisinde Azov'dan önce "Ukrayna Yurtseverleri" diye bahsetti. Biletsky'nin misyonlarına dair de şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın misyonu, dünyanın beyaz ırklarının Sami ırklara karşı varlıklarını sürdürebilmek için verdikleri son kutsal savaşa liderlik etmektir."