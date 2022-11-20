Türkiye'nin harekatı dünyanın gündemine oturdu! Teröristlerin korku dolu ifadelerine yer verdiler

İstanbul'da düzenlenen kanlı saldırı sonrasında dün gece dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'taki terör örgütlerine karşı bir hava operasyonu başlattı. Türk savaş uçakları ve SİHA'ların dahil olduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda terör örgütleri YPG/ PKK'nın mevzileri vuruldu. Bu gelişmeye uluslararası medya kuruluşları da geniş yer ayırdı.

ABD'NİN DESTEKLEĞİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği haberlere göre, omurgasında terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin olduğu ve ABD'nin de desteklemesi sebebiyle Ankara- Washington hattında gerilim yaratan Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü, Kobani'nin yanı sıra Halep ve Haseke kentlerinin yakınlarının da hedef altında olduğunu söyledi.

İNGİLİZ BASINI: TSK 20'DEN FAZLA HAVA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

İngiltere de TSK'nın gece yarısı gerçekleştirdiği askeri operasyonun detaylarını paylaştı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, yapılan harekatta 20'den fazla hava operasyonu gerçekleştiğini duyurdu.

TERÖRİST TWITTER ÜZERİNDEN AĞLADI

Öte yandan Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera da askeri operasyona geniş yer ayırdı. Al-Jazeera, Suriye Demokratik Güçleri'nden Mazlum Abdi'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaları yayınladı. Abdi, Twitter üzerinden Türkiye'nin operasyonu sonrasında endişeli açıklamalar yaptı. Abdi, "Bu operasyon bütün bölgeyi tehdit ediyor" iddiasını yaptı.

TERÖR SALDIRISINDAN SONRA SİNYALİ VERMİŞLERDİ

13 Kasım'da Suriyeli terörist Ahlam Albashir, İstanbul'un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenlemişti. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara Suriye'ye bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti.