İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu - Son Dakika
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Dünya

İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu

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İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak İttifak'a resmen katıldı. Stockholm yönetimi, katılım belgelerini ABD'ye teslim etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson ile yaptığı görüşme sonrası "İsveç'e, Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı." dedi.

07.03.2024 19:33  Güncelleme: 19:49
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İskandinav ülkesi İsveç, ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington D.C'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"İSVEÇ İÇİN TARİHİ BİR AN"

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını bildirdi. "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

11 MART'TA RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.

İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu

İsveç Başbakanı Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü. Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

FİNLANDİYA 2023'TE NATO'YA ÜYE OLMUŞTU

Öte yandan İsveç öncesinde diğer bir İskandinav ülkesi Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmuştu.

İsveç, resmen NATO\'nun 32. üyesi oldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsveç, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şevki Sünger: fakir nerede ? 21 2 Yanıtla
  • İsveç NATO'nun 32. Üyesi Oldu
    20:06 İsveç NATO'nun 32. Üyesi Oldu

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç'ün NATO'ya katılım belgelerini teslim ettiğini ve ittifakın 32. üyesi olduğunu açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kıldığını belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in NATO üyesi olduğunu ve birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceklerini ifade etti.

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