İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı - Son Dakika
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İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı

28.06.2023 16:09

İsveç'te, bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verildi. Provokatör polis koruması eşliğinde skandal eyleme imza atarken, kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı. Şahsa taş atmak isteyen bir kişi ise ekipler tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verdi. Saat 14.30'da eylemi gerçekleştiren kişiye taş atmak isteyen bir vatandaş, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyon kararı alındı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını izleyen İsveç hükümeti, bu kez de bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına onay verdi.

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

"KUR'AN ELİNDE DEĞİL, KALBİMİZDE"

Saat 14.30'da bir kişi caminin önünde üzerine jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı. Provokatöre taş atmaya çalışan bir kişiye ise polis müdahale etti.

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
YORUMLAR (2)
  • Ömer Yüksek: Bir vatandaş olarak söylüyorum. Eğer devletimiz bu saatten sonra İsveçin NATO üyeliğini onaylarsa ve benim bu devlete nokta kadar hakkım geçtiyse, helal etmiyorum. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • Eren Aydın: Ben çok dinine bağlı biri değilim ama müslüman ülkeleri bu isveçle ilgili ciddi yaptırımlar uygulamalı mesela suudi arabistan bir açıklama yapmalı ve isveçle tüm bağlarımızı koparttık demeli böyle iş olmaz şaka gibi Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika! İsveç polisi, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi Son Dakika! İsveç polisi, başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi

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Son Dakika Dünya İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı - Son Dakika
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