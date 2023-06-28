İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkede bu kez de polis, bir caminin önünde aynı eylemin yapılmasına izin verdi. Saat 14.30'da eylemi gerçekleştiren kişiye taş atmak isteyen bir vatandaş, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yeni bir provokasyon kararı alındı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını izleyen İsveç hükümeti, bu kez de bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının yakılmasına onay verdi.

"KUR'AN ELİNDE DEĞİL, KALBİMİZDE"

Saat 14.30'da bir kişi caminin önünde üzerine jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Yaklaşık 200 kişi bu skandal olayı izlerken kalabalıktan bir şahıs, "Kur'an senin elinde değil, kalbimizde" diye bağırdı. Provokatöre taş atmaya çalışan bir kişiye ise polis müdahale etti.