İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin! - Son Dakika

İsveç Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'daki Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına Irak ve Suriye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmamasının tavsiye edildiği bir açıklamada bulundu.

Açıklamada sınır kentlerinden yalnızca '' Hatay, Kilis, Şırnak, Hakkari'' belirtilmesi dikkat çekti.

"SURİYE VE IRAK SINIRLARINA 10 KİLOMETRE MESAFE"

İşte o açıklama metni;

''Güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı 28 Mart 2022'de Türkiye'ye yönelik tavsiyenin değiştirilmesine karar verdi. Aşağıdaki tavsiye geçerlidir:

Güvenlik durumu nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına, sırasıyla Suriye ve Irak sınırlarından 10 kilometre mesafeye kadar olan yakın bölgesine tüm seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.''