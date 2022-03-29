İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin! - Son Dakika
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İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!

29.03.2022 08:33
İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!

İsveç Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Ankara'daki Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden yayınlanan uyarıda ''Sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz'' denildi

İsveç Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'daki Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına Irak ve Suriye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmamasının tavsiye edildiği bir açıklamada bulundu.

Açıklamada sınır kentlerinden yalnızca '' Hatay, Kilis, Şırnak, Hakkari'' belirtilmesi dikkat çekti.

"SURİYE VE IRAK SINIRLARINA 10 KİLOMETRE MESAFE"

İşte o açıklama metni;

''Güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı 28 Mart 2022'de Türkiye'ye yönelik tavsiyenin değiştirilmesine karar verdi. Aşağıdaki tavsiye geçerlidir:

Güvenlik durumu nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına, sırasıyla Suriye ve Irak sınırlarından 10 kilometre mesafeye kadar olan yakın bölgesine tüm seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.''

YORUMLAR (2)
  • burak miraç ataman: İsveç'in Türkiye coğrafyası ile ilgili bu denli endişe duyması neyin nesi? Bir şey bildiği mi var bunların? Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Ramazan Yazici: İsveç Devleti'nin PKK ve YPG ye alalen desteğinin olduğunu zaten söylüyorlardi. Demek ki bir planları var oralara gitmeyin dediklerine göre, ülkemizin hayinleri çok ama gizli ama açık açık Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Hakkari, Şırnak, Kilis, Hatay, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin! - Son Dakika


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