İtalya\'da Batan Lüks Teknede Kaybolan 6 Kişi Aranıyor

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İtalya’nın güneyinde, Sicilya adasının Porticello limanı yakınlarında Pazartesi sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortumda batan lüks teknede kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıplar arasında, İtalya basını tarafından “İngiliz Bill Gates” olarak anılan teknoloji milyarderi Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat Chris Morvillo da bulunuyor.

56 metrelik İngiliz bayraklı Bayesian isimli teknede 12’si yolcu, 10’u mürettebat olmak üzere 22 kişi bulunuyordu. Çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olan 22 kişiden 15’i ilk saatlerde kurtuldu.

Kayıp 7 kişiden birinin ise dün cansız bedeni bulundu. İtalyan basınına göre cesedi bulunan kişi geminin Kanada vatandaşı aşçısıydı.

Halen arama çalışmaları süren kayıp 6 kişiden 4’ü İngiltere, 2’si ABD vatandaşı.

Dalgıçlar lüks yatının kamaralarına ulaşmaya çalışıyor. Ekip, kamaralara erişimi engelleyen nesneler olduğunu söylüyor.

Çalışanlara ödül gezisiydi

İtalya basınına göre tekne seyahati, 59 yaşındaki İngiliz milyarder Lynch tarafından çalışanlarına ‘ödül’ olarak organize edilmişti.

Teknenin sahibi ise Lynch’in karısı Angela Bacares olarak görünüyor. Bacares kurtulanlar arasında yer alıyor.

Kurtulanlar arasında ayrıca bir yaşındaki bir bebek ile annesi Charlotte Golunski de var. 36 yaşındaki Golunski, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kabinde uyuduğumuz sırada tekne aniden dikey olarak şaha kalktı. Bütün mobilyalar üzerimize düştü, ışıklar söndü. Kendimizi dışarıda bulduk. Kızım Sophie ve ben pruvada, eşim ise kıç tarafta. Can yeleklerini giyecek vaktimiz bile olmadı… Her yer karanlıktı, gözlerimi açık tutamıyordum. Yardım için çığlık atıyordum ama sadece başkalarının çığlıklarını duyuyordum.”

Golunski, bu sırada kızı Sophie’nin bir anda suya düştüğünü da söyledi ve "Kızımı iki saniyeliğine denizde kaybettim, sonra hemen dalgaların arasında ona tekrar sarıldım. Onu sımsıkı tutuyordum ama deniz fırtınalıydı. Şans eseri cankurtaran filikası şişti ve 11 kişi kaçmayı başardık" dedi.

Aynı bölgede bulunan Hollanda bayraklı başka bir teknenin kaptanı Karsent Börner de olay anını gazetecilere anlatırken kendisinin motoru çalıştırarak teknenin hakimiyetini korumayı başardığını söyledi, ancak hemen yakındaki Bayesian’ın batışını şöyle aktardı:

" Fırtına bittikten sonra arkamızdaki teknenin ortadan kaybolduğunu fark ettik, önce suyun üzerinde yattı ardından dibe indi."

Börner’in kaptanlığındaki Sir Robert BP isimli teknenin mürettebatı, Bayesian’dan kurtulanlara ilk yardım sağladı ve Sahil Güvenlik güçleri gelene kadar kurtulanları tekneye aldı.

İngiltere’den müfettişler gidiyor

Teknenin sabaha karşı ortaya çıkan ani ve sert fırtına ve hortum sırasında Porticello limanına yaklaşık 300 metre mesafede demirlemiş halde olduğu bilgisi de basında yer aldı.

Yaklaşık 50 metre derinlikteki batıkta süren arama çalışmalarında dalgıçlar derinlik ve enkaz nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Kayıp kişilerin kabinlerde mahsur kaldığından şüphelenilirken mobilyaların geçişi engellemesi nedeniyle dalgıçlar dün komuta köprüsünün ötesine geçemedi.

İtalya itfaiyesinden iletişim sorumlusu Luca Cari, Ansa ajansına yaptığı açıklamada bu derinlikte dalgıçların maksimum 12 dakika boyunca su altında kalabileceğini, bunun 4 dakikasının da iniş ve çıkışla geçtiğini söyledi.

Sicilya’daki Termini Imerese Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurtulanlar arasında yer alan kaptanın da ifadesine başvurulması bekleniyor.

İtalyan kamu yayıncısı Rai, arama çalışmalarına destek vermek için İngiltere’den de uzman ve müfettişlerin bölgeye gideceğini duyurdu.

Il Giornale gazetesi de 2012’de Toskana kıyılarında batan yolcu gemisi Costa Concordia’daki arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların Bayesian’da da görev yaptığını yazdı.

Yolcular ve mürettebatla 4 binden fazla kişiyi taşıyan Costa Concordia’da 33 kişi hayatını kaybetmişti.

İklim krizi etkisi var mı?

Kamu yayıncısı Rai, aniden ortaya çıkan hortumla ilgili iklim uzmanlarının görüşüne de başvurdu.

İtalyan Meteoroloji Derneği Başkanı iklim bilimci Luca Mercalli, İtalya’da karada da hasara yol açan hortumların daha önce de görüldüğünü ancak son zamanlarda bu gibi vakalarda sıklık ve şiddet bakımından artış olduğunu söyledi.

Mercalli “Bunun sebebi hem karada hem de denizde yüksek seviyede yüzey ısınmasına yol açan küresel ısınma” dedi.

Mercalli, Porticello’da teknenin batmasına yol açan hortumla ilgili önceden herhangi bir belirti elde edilmediğini de söyledi ve gelecekte hasar kontrolü için inceleme ve sivil savunma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.