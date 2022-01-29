İtalya'da partiler yeni aday bulamadı, eski cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yeniden cumhurbaşkanı oldu

İtalya'da geçen Pazartesi günü başlayan cumhurbaşkanı seçiminde, parlamentonun iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bölge yönetimlerinden temsilciler oy kullandı. 1009 kişiden oluşan seçici meclis ilk 7 turda herhangi bir isim üzerinde anlaşamadı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Seçimleri kazanmak için ulaşılması gereken limit ilk 3 turda oyların 3'te 2'sine denk gelen 673 oy, 4. turdan itibarense salt çoğunluğa denk gelen 505 oydu. Ancak hiçbir siyasi parti ya da ittifakın çoğunluğa sahip olmaması ve partiler arasındaki pazarlıkların da anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle bu oy oranlarına Cumartesi akşamına kadar ulaşılamadı.

MATTARELLA YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Kaotik bir atmosferde geçen seçimlerde siyasi partilerin çıkmazı aşamaması üzerine, mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden seçilmesi senaryosu güç kazanmaya başladı. Mattarella seçimler öncesinde net ve ısrarlı bir şekilde ikinci dönem görev yapmak istemediğini açıklamış olsa da siyasi partiler cumhurbaşkanından "ülkenin iyiliği ve istikrarı için" fedakarlık yapmasını istedi.

Siyasi partilerin bu talebini, Başbakan Mario Draghi bugün görüştüğü Sergio Mattarella'ya iletti. Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8'inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.